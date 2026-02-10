Euskadi alternará este miércoles y jueves el aviso amarillo y la alerta naranja por olas de hasta 7 metros

Oleaje en la playa de Ondarreta, en Gipuzkoa - Unanue - Europa Press

BILBAO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco alternará este miércoles y jueves el aviso amarillo y la alerta naranja ante la previsión de olas que podrían alcanzar los siete metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Durante toda la jornada de este miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo para la navegación, ante la previsión de altura de ola significante puede superar los 3,5 metros. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3-3,5 metros y el viento soplará de componente oeste con fuerza 4 a 5, aunque durante las horas centrales del día predominará el suroeste con fuerza 3 a 4. Originará marejada a fuerte marejada, durante las horas centrales del día mar rizada.

El jueves se activará la alerta naranja por riesgo para la navegación desde las 00.00 hasta las 18.00 horas, cuando la altura de ola significante podría superar los 5-6 metros, sin descartar que por la mañana ronde los 6-7 metros.

La mar de fondo del noroeste originará olas en torno a 4-5 metros de altura y el viento del oeste con fuerza 6 a 7 e intervalos de fuerza 8 durante la primera mitad del día originará mar gruesa o mar muy gruesa, con áreas de mar arbolada.

Además, desde las 00.00 hasta las 18.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero, ya que debido a las características del oleaje y al intenso viento de oeste se producirán salpicaduras y rociones en paseos y malecones.

Desde las 18.00 hasta las 24.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo para la navegación. Según las previsiones, la altura de ola significante se puede situar en torno a los 4-5 metros, disminuyendo a 3,5 metros a últimas horas.

La mar de fondo del noroeste provocará olas de 3,5-4 metros y el viento del oeste con fuerza 5 a 6, por la noche se fijará del suroeste, y soplará con fuerza 3 a últimas horas del día. Originará fuerte marejada a mar gruesa, disminuyendo a mar rizada al final del día.

También este jueves se activará el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas expuestas desde las 00.00 hasta las 09.00 horas, cuando las rachas de viento del oeste podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en el litoral. Por su parte, en zonas no expuestas, las rachas pueden rondar los 60-80 km/h.