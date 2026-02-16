Euskadi amplia hasta este martes el aviso amarillo por lluvias persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa

1060531.1.260.149.20260216143240 Archivo - Una calle inundada en el municipio de Mendaro, a 10 de diciembre de 2021, en Gipuzkoa, en una imagen de archivo - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ampliará hasta las 09.00 horas del martes el aviso amarillo por lluvias persistentes, ante la previsión de que en 24 horas puedan acumularse más de 60 litros por metro cuadrado en Bizkaia y Gipuzkoa.

En un comunicado, Seguridad ha recordado que hasta las 24 horas de este lunes tanto la costa vasca como el interior de Bizkaia y Gipuzkoa estarán bajo un aviso amarillo por precipitaciones persistentes, y lo ha ampliado hasta el martes por la mañana.

De este modo, la previsión indica que en los territorios históricos de Bizkaia y Gipuzkoa se podrían acumular más de 60 l/m2 en 24 horas. Se prevé que los chubascos sean persistentes y muy abundantes en la vertiente cantábrica.