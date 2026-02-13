Euskadi, en aviso amarillo por lluvias persistentes, vientos intensos de de 100 km/h y nieve por debajo de 1.000 metros

Olas - EUROPA PRESS

BILBAO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskadi estará este viernes y sábado en aviso amarillo por lluvias persistentes que podrían acumular hasta 80 litros/m2 en 24 horas, vientos intensos del norte-noroeste de más de 100 km/h y nieve por debajo de 1.000 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno mantendrá activado hasta las 24.00 horas de este viernes el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes, ante la previsión de acumulados de más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. Los acumulados más importantes se registrarán en el interior de la vertiente cantábrica donde se podrían acumular entre 60-80 l/m2, mientras que en el litoral se podrían acumular entre 20-50 l/m2. Por su parte, en la vertiente mediterránea se podrían acumular entre 20-50 l/m2.

Durante la jornada de este viernes se esperan chubascos moderados, frecuentes y muy abundantes, especialmente en el interior de la vertiente cantábrica, con probabilidad a últimas horas de tormentas con granizo en la vertiente cantábrica.

A partir de las 15.00 y hasta las 24.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de viento en zonas expuestas. Las rachas de viento del noroeste podrían rondar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en el litoral.

En zonas no expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa las rachas de viento podrían rondar 70-80 km/h. Por su parte, en Álava las rachas de viento en zonas expuestas podrían rondar los 80-100 km/h y en no expuestas los 60-80 km/h.

Además, a partir de las 18.00 y hasta las 24.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significante que puede superar los 3,5 metros. El viento soplará del noroeste con fuerza 5 a 6, con intervalos de 7, y originará fuerte marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa.

NIEVE EL SÁBADO

Este sábado se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes desde las 00.00 hasta las 12.00 horas. Según las previsiones, se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica.

Los acumulados más importantes se registrarán en el interior de la vertiente cantábrica donde se podrían acumular entre 60-80 l/m2 y en el litoral se podrían acumular entre 20-50 l/m2. Por su parte, en la vertiente mediterránea se podrían acumular entre 20-50 l/m2.

Se registrarán chubascos moderados, frecuentes y muy abundantes, especialmente en el interior de la vertiente cantábrica, y es probable que localmente los chubascos sean fuertes y tormentosos y vengan acompañados de granizo.

Además, desde las 00.00 hasta las 21.00 horas se activará el aviso amarillo por nieve entre 800-1.000 metros, pudiendo estar más baja en el este de Álava. Se prevén precipitaciones moderadas, frecuentes y muy abundantes, especialmente en el interior de la vertiente cantábrica y es probable que localmente los chubascos sean fuertes y tormentosos y vengan acompañados de granizo.

Por otro lado, desde la 00.00 hasta las 12.00 horas se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo de viento, con rachas del norte-noroeste en zonas expuestas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en el litoral donde se podrían superar los 110 km/h.

En zonas no expuestas, las rachas de viento del norte-noroeste podrían superar los 80 km/h en Álava y podrían rondar los 60-80 km/h en Bizkaia y Gipuzkoa las rachas podrían rondar los.

Asimismo, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación. Según las previsiones, la altura de ola significante puede superar los 3,5-4 metros.

El viento soplará del norte/noroeste con fuerza 5 a 6 e intervalos de fuerza 7 durante la primera mitad del día. Por la tarde irá amainando a fuerza 4. Originará fuerte marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa al principio y por la tarde disminuirá a marejada.