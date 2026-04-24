Euskadi cerró el primer trimestre con 5.900 parados más que en el anterior y 2.700 ocupados menos

Oficina de Lanbide - EUROPA PRESS

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi cerró el primer trimestre del año con 5.900 parados más que el trimestre anterior y con 2.700 ocupados menos, situándose la tasa de paro en 6,7%. En relación al mismo trimestre de 2025, los ocupados aumentaron en 18.700 y los desempleados bajaron en 1.300, según la Encuesta de Población en relación con la Actividad hecha pública por el Eustat.

La cifra de personas ocupadas se sitúa en 1.013.600 y el número de personas paradas se estima en 73.300 en este primer trimestre de 2026, de manera que la tasa de paro de Euskadi sube al 6,7%, cinco décimas más que el cuarto trimestre de 2025.

Como resultado de la evolución de la población ocupada y la parada, la tasa de actividad, calculada sobre la población de 16 y más años, se mantiene en el mismo nivel que el trimestre anterior, en un 56,4%. La tasa de actividad, calculada sobre la población de 16 a 64 años, por su parte, se sitúa en un 76,6%, una décima porcentual menor que en el último trimestre del año 2025.

Por territorios históricos y en relación con el trimestre anterior, en Álava disminuye la ocupación en 2.100 personas, en Bizkaia en 400 y en Gipuzkoa en 100 personas. La tasa de ocupación desciende en 1,4 puntos porcentuales en Álava, situándose en 71,5%, en 7 décimas en Gipuzkoa, alcanzando el 73% y en Bizkaia se mantiene en el mismo nivel que en el trimestre anterior, en el 70,5%.

Respecto a las capitales, en Vitoria-Gasteiz baja la ocupación en 2.400 personas y en 2.000 en San Sebastián, mientras que en Bilbao sube en 1.100 personas.

El descenso de la ocupación afecta tanto a hombres, con 2.500 ocupados menos, como a mujeres, con 300 ocupadas menos y, respecto a la nacionalidad, las personas ocupadas con nacionalidad española han descendido en 2.900 (-0,3 %) mientras las de nacionalidad extranjera aumentan en 200 (+0,2 %).

SECTORES

La población ocupada en Euskadi disminuye en el sector servicios en 3.800 personas (-0,5%) y en 3.200 en la industria (-1,6%). Por el contrario, aumenta en la construcción en 4.200 personas (+7%) y en el sector primario en 100 (+1,1%).

La tasa de ocupación, calculada como el porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas edades, baja cuatro décimas porcentuales con respecto al trimestre anterior, situándose en el 71,5%. Esta tasa se sitúa en el 73,9% entre los hombres, 2 décimas porcentuales menos que el trimestre anterior, y en el 69,1% entre las mujeres, tras un descenso de siete décimas.

Por edades, la tasa de ocupación baja cuatro décimas porcentuales entre las personas de 25 a 44 años y se sitúa en el 82,4%. También baja entre las personas de 45 y más años tres décimas porcentuales y se sitúa en el 76,9%. Entre los jóvenes de 16 a 24 años la tasa de ocupación se mantiene respecto al trimestre anterior en el 28,8%.

En cuanto a la nacionalidad, la tasa de ocupación más elevada se da entre las personas de nacionalidad española, con un 73,3%, bajando seis décimas porcentuales con respecto al trimestre anterior. Entre las personas con nacionalidad extranjera, sube cuatro décimas, hasta situarse en el 59,4%.

En relación con la modalidad de contratación de las personas asalariadas, las personas con contratos indefinidos disminuyen respecto al trimestre anterior en 2.200 y con relación al primer trimestre del año anterior suben en 14.600 personas.

Por otra parte, en el primer trimestre de 2026 se estima que hay alrededor de 932.100 hogares en Euskadi, de los cuales una tercera parte (315.300 hogares) no tiene ninguna persona activa, 3.600 hogares menos que en el trimestre anterior; en 6 de cada 10 hogares (556.200 hogares) todas las personas activas están ocupadas, 500 familias más que el trimestre anterior.

Por su lado, los hogares cuyas personas activas están todas en paro son 25.400, 2.500 hogares más que en el trimestre anterior. El resto de los hogares con personas activas, ni todas paradas ni todas ocupadas, asciende a 35.200, 1.300 más que en el trimestre anterior.

PARO

El número de personas paradas en Euskadi se estima en 73.300 en el primer trimestre del año, 5.900 más que en el trimestre anterior. El colectivo de hombres parados, que comprende a 37.100 hombres, aumenta en 3.700 y el de mujeres desempleadas en 2.200, hasta situarse en 36.200 en el trimestre.

Los datos del primer trimestre de 2026 ofrecen una tasa de paro del 6,7%, aumentando cinco décimas porcentuales con respecto al trimestre anterior. La tasa de paro masculina sube seis décimas porcentuales, hasta situarse en el 6,6%, y la femenina sube cuatro, hasta el 6,9%.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años la tasa de paro se sitúa en el 12,5%, nueve décimas porcentuales más que en el trimestre anterior. Con respecto a la nacionalidad, la cifra de población parada asciende entre las personas con nacionalidad extranjera en 2.900 personas, situándose en 16.000. Entre personas con nacionalidad española también sube en 2.900, alcanzando las 57.300 personas desempleadas.

Por territorios históricos, en Bizkaia las personas desempleadas aumentan en 6.500, hasta 44.800, y se produce un aumento de la tasa de paro de un punto porcentual, situándose en el 7,9%. En Álava desciende el número de personas desempleadas, hasta los 10.700, 600 menos, y la tasa de paro se sitúa en el 6,5%, dos décimas porcentuales menos que en el trimestre anterior. En Gipuzkoa baja en 100 el número de personas paradas y cuenta con 17.800 personas desempleadas, manteniéndose la tasa de paro en el 5%.

En cuanto a las capitales, el paro sube con respecto al trimestre anterior tanto en Bilbao como en San Sebastián, en 2.200 y en 300 personas paradas más, respectivamente. En Vitoria-Gasteiz, por el contrario, desciende en 1.100 personas.

Según Eurostat -Oficina Estadística de la Unión Europea-, en febrero de 2026 la tasa de paro desestacionalizada del conjunto de la Unión Europea es del 5,9% y la de España se sitúa en el 9,8%.

EVOLUCIÓN INTERANUAL

En comparación con el primer trimestre de 2025, aumenta el número de personas ocupadas en 18.700 y disminuye la tasa de paro tres décimas. En el último año, en comparación con el primer trimestre de 2025, aumenta el número de personas ocupadas un 1,9%, creciendo en 18.700 personas, de las cuales el sector servicios aporta 15.700, la construcción 5.500, la agricultura se mantiene y por el contrario la industria pierde 2.600 personas ocupadas.

Respecto a las personas paradas, 1.300 personas dejan de estar en situación de desempleo en Euskadi y la tasa de paro disminuye en tres décimas porcentuales (del 7% al 6,7%). El 96,3% de los afiliados medios del trimestre está ocupado.

Se calcula que en Euskadi hay 964.200 personas afiliadas en promedio trimestral, esto es, personas residentes en el País Vasco y afiliadas a la Seguridad Social ponderadas por el número de días trabajados en el trimestre. De ellas, el 96,3% está ocupada, según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que la PRA utiliza, lo que supone un total de 928.800 personas.

De entre las personas ocupadas O.I.T. de la PRA, el 5,3% (53.300 personas) no está afiliada a la Seguridad Social, por pertenecer a mutualidades públicas de funcionarios o porque están en otras situaciones.

Eustat ha señalado que se estima que en Euskadi hay 89.700 personas paradas registradas en Lanbide en media trimestral. De ellas, el 49,9% es parada según la definición de la O.I.T. (44.800 personas). De entre las personas paradas, el 37,8% no está registrada como parada en Lanbide (27.700 personas), aunque precisa que puede estarlo en otras categorías de demandantes de empleo.