Euskadi cierra 2025 con un incremento del IPC del 2,9%

Detalle de una pescadería - David Zorrakino - Europa Press

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha registrado una subida del 0,2% el pasado mes de diciembre en comparación con noviembre y del 2,9% en relación a diciembre de 2024, según los datos hechos públicos este jueves por el Institito Nacional de Estadística (INE).

Según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el dato de diciembre es el más bajo registrado en Euskadi desde agosto de 2025.

Por grupos, donde más subieron los precios en Euskadi respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,3% más que en diciembre de 2025 (+0,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,6% más (-0,8 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,9% más (+0,2 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,5% más (+0,4 puntos).

(Habrá ampliación)