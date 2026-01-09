Euskadi cierra 2025 con un precio medio de 3.681 euros por m2 de vivienda de segunda mano, el tercero más caro

Archivo - Vivienda en alquiler en Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi cierra 2025 con un incremento anual del 12,1% del precio de la vivienda de segunda mano y sitúa el precio medio del metro cuadrado de diciembre en 3.681 euros, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma con el metro cuadrado medio más caro del Estado, por detrás de Baleares (5.267 euros/m2) y Madrid (5.206 euros/m2), según datos de Fotocasa.

En el informe "La vivienda de segunda mano en 2025", el portal inmobiliario explica que la subida anual del 12,1% "es la más alta registrada en este periodo del año de los últimos 20 años".

Por territorios históricos, a cierre de 2025 el precio se ha incrementado en todos ellos. La subida anual más destacada se produce en Gipuzkoa (17,1%), seguida de Bizkaia (10,3%) y Álava (7,2%).

Además, el territorio gupipuzcoano se sitúa a la cabeza de la clasificación, con un precio medio de 4.364 euros/m2, seguida de Bizkaia con 3.470 euros/m2 y Álava con 2.884 euros/m2.

El precio de la vivienda ha subido en 21 de los 27 municipios analizados por el informe con variación anual. La subida más destacada se produce en Amorebieta con un incremento del 28,8%. Le siguen Elgoibar (20,5%), Basauri (20,0%), Leioa (19,4%), Irun (18,1%), Santurtzi (16,2%), Balmaseda (15,6%), Bermeo (15,3%), Barakaldo (15,1%), Galdakao (12,3%) y Arrasate (11,6%), todas ellas por encima del 10%.

En cuanto a las caídas más destacadas a cierre de 2025, Bergara (Gipuzkoa) registra el mayor descenso anual (-4,2%), seguido de Zarautz (-4,1%), Sestao (-2,5%), Tolosa (-1,7%), Mungia (-1,0%) y Beasain (-0,01%).

Por otro lado, al cierre de 2025, cinco municipios han superado los 4.000 euros/m2. El más caro es San Sebastián con 7.155 euros/m2, seguida de Zarautz con 6.478 euros/m2, Getxo con 4.731 euros/m2, Leioa con 4.106 euros/m2 y Sopela con 4.060 euros/m2.

En el otro extremo, los municipios por debajo de los 2.500 euros/m2 son: Balmaseda con 1.961 euros/m2, Bergara con 2.042 euros/m2, Llodio con 2.241 euros/m2, Sestao con 2.275 euros/m2, Arrasate con 2.389 euros/m2, Eibar con 2.440 euros/m2 y Bermeo con 2.461 euros/m2.

POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL

En la clasificación por precio de la vivienda, Baleares encabeza la lista con 5.267 euros/m2, seguida de Madrid con 5.206 euros/m2. Ambas comunidades superan la barrera de los 5.000 euro/m2, muy por encima de la media nacional (2.879 euros/m2). Le siguen Euskadi con 3.681 euros/m2, Canarias con 3.319 euros/m2 y Cataluña con 3.247 euros/m2, también superiores a la media estatal.

Respecto a los incrementos en términos porcentuales en 2025, la Región de Murcia es la comunidad que más incrementa el precio anual de la vivienda (29,6%), seguida de Comunitat Valenciana (24,4%), Asturias (24,0%), Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%), Madrid (21,7%) Canarias (21,3%), Cataluña (15,0%), Baleares (14,6%), Galicia (13,2%) y Euskadi (12,1%).