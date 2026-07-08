Euskadi consolida su apuesta por el vacuno de calidad con más de 450 explotaciones adheridas a Eusko Label

Amaia Barredo - IREKIA

VITORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi cuenta con 455 explotaciones y 27.806 cabezas de ganado certificadas con Eusko Label, unas cifras que --según el Gobierno Vasco-- "reflejan la fortaleza de un sistema que continúa siendo una referencia para el sector y para las personas consumidoras".

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha destacado, a través de un comunicado, que estos datos indican que el modelo de producción certificado "mantiene una tendencia de estabilización".

De hecho, el número de cabezas de ganado Eusko Label apenas ha variado respecto al cierre de 2025, y el número de explotaciones adheridas se mantiene por encima de las 450.

La consejera Amaia Barredo ha manifestado que "detrás de estos datos hay ganaderos que han apostado por diferenciarse a través de la calidad". "Ese es el camino que queremos seguir impulsando desde el Gobierno Vasco: un sector más competitivo, con mayor valor añadido y capaz de garantizar el futuro de nuestras explotaciones y del medio rural", ha añadido.

El Departamento de Alimentación ha subrayado que Eusko Label "continúa siendo una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de las explotaciones, garantizar el origen y la calidad del producto, y responder a una demanda creciente de alimentos de proximidad".