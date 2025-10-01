Euskadi creará una plataforma única de ensayos clínicos en oncología abierta a todos los pacientes

Se enmarca en el Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030 del Departamento de Salud

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado este miércoles en Bilbao la puesta en marcha de una Plataforma Única de Ensayos y Proyectos de Investigación en Oncología, "un paso pionero que permitirá garantizar un acceso equitativo" de todos los pacientes, y "reforzará la capacidad del sistema para atraer recursos y generar innovación en la lucha contra el cáncer".

La presentación de esta nueva herramienta coincide con la tercera y última visita del grupo de expertos europeos de referencia en oncología, que tras un año de trabajo conjunto, han acompañado a profesionales de Osakidetza, Institutos de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud y asociaciones de pacientes en la elaboración y mejora del Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030.

El equipo de expertas y expertos europeos de máximo nivel celebra este miércoles su última sesión de trabajo con profesionales del sistema sanitario vasco, en el marco del programa de optimización de infraestructuras integrales de cáncer para el que Euskadi ha sido seleccionada por la Unión Europea, junto a otros 8 países y regiones avanzadas en este ámbito.

Martínez ha participado en la apertura de esta sesión de trabajo, acompañado por el viceconsejero de Salud, Transformación Digital y Resultados en Salud, Gontzal Tamayo, y por el director de Innovación e Investigación Sanitarias, Iñaki Gutiérrez.

MÁS ENSAYOS CLÍNICOS

La creación de esta plataforma se enmarca en la principal línea de investigación sanitaria en Euskadi, que está centrada en la oncología. Actualmente, Euskadi cuenta con 140 proyectos de investigación activos y más de 12.000 pacientes implicados en ensayos clínicos relacionados con el cáncer.

Tal como ha explicado el consejero, el objetivo ahora es aumentar tanto el número de ensayos como la participación de pacientes, garantizando igualdad de oportunidades, acceso a terapias innovadoras y una gestión avanzada de los datos generados".

"El cáncer continúa siendo la primera causa de fallecimiento en nuestro país. Con este plan y con la nueva plataforma única de ensayos, Euskadi da un paso decisivo para situarse en la vanguardia de la investigación y la atención oncológica en Europa. Más investigación significa más y mejor salud, más oportunidades y mayor esperanza para los pacientes", ha señalado.

Alberto Martínez ha destacado que, con esta iniciativa, Euskadi refuerza su posición en el modelo europeo de los Comprehensive Cancer Centres (CCC), infraestructuras que integran asistencia, investigación y formación, y que son referencia internacional en el abordaje integral del cáncer.

Según ha apuntado, esta participación permite a Euskadi posicionarse en la vanguardia de la oncología europea, reforzando la cooperación internacional y consolidando un modelo sanitario basado en la excelencia, la equidad y la innovación.

ENCUENTRO EUROPEO EN EUSKADI

Durante dos jornadas, el equipo de expertos europeos se ha reunido este martes en Vitoria-Gasteiz y hoy en Bilbao para culminar su asesoramiento, iniciado en noviembre de 2024, en el marco del programa de la Unión Europea para la optimización de infraestructuras integrales de cáncer (Comprehensive Cancer Infrastructures).

En estas reuniones se han abordado aspectos clave como estrategias de investigación e innovación, participación e implicación directa de pacientes, ensayos clínicos de fases tempranas y apoyo a la investigación traslacional, así como recogida y análisis de datos de resultados en salud.

Esta tercera visita supone, tal como ha destacado el Gobierno Vasco, la consolidación de un proceso participativo que ha involucrado a más de medio millar de profesionales de distintos ámbitos, además de asociaciones de pacientes y agentes sociales, "en línea con el Pacto Vasco de Salud, que establece compromisos de planificación, asistencia, investigación y docencia y coordinación institucional, reforzando la colaboración entre Osakidetza, los Institutos de Investigación Sanitaria del Departamento de Salud, la Fundación Vasca de Investigación Sanitaria BIOEF y todos los agentes implicados".

El Plan Oncológico Integral de Euskadi 2025-2030 será presentado oficialmente el próximo 17 de octubre ante profesionales, asociaciones y agentes del ámbito de la salud, y "coincide con la aprobación de un nuevo impulso en políticas sanitarias y modelos organizativos y con la ambición de que Euskadi sea reconocida como Centro Integral de Oncología de referencia en Europa", ha señalado el Ejecutivo.

Este plan establece compromisos claros en prevención, detección precoz, itinerarios asistenciales integrados, investigación traslacional y protagonismo de profesionales y pacientes.