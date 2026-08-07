Euskadi emite 2.750 tarjetas sanitarias preferentes para personas con discapacidad

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BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han emitido un total de 2.750 tarjetas preferentes dirigidas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo.

Salud ha hecho público este viernes un primer balance de esta medida que, ha destacado, "confirma la buena acogida de la TIS Preferente y su utilidad para mejorar la experiencia sanitaria de las personas con discapacidad y sus familias".

La Tarjeta Individual Sanitaria Preferente (TIS Preferente) permite identificar en el sistema sanitario a pacientes con necesidades específicas y activar medidas que favorecen una atención "más personalizada, accesible y respetuosa". Con ello, se busca mejorar la accesibilidad y la adaptación de la atención en Osakidetza.

En función de los datos aportados por la Consejería, la implantación ha sido "especialmente significativa" en Bizkaia, con 1.746 tarjetas emitidas. Además, se han emitido otras 555 en Gipuzkoa y 449 en Álava.

Entre los colectivos beneficiarios, han sido las personas con trastorno del espectro autista, personas con discapacidad intelectual grave o profunda, personas con discapacidad con trastorno grave de comunicación y personas con demencia "los colectivos más activos" en solicitar la Tarjeta Preferente.

A ellos se suman los colectivos de personas con parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas complejas, trastorno mental crónico, ELA o personas con discapacidad auditiva o visual, entre otros.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Según ha precisado Salud, esta tarjeta permite que las personas pertenecientes a estos colectivos puedan ser identificadas dentro del sistema sanitario como pacientes con necesidades específicas, "asociando esta identificación a ventajas concretas en su atención, como la reducción de tiempos de espera, la adaptación de los tiempos de consulta, el acompañamiento flexible y mejoras en la comunicación" durante todo el proceso asistencial.

La tarjeta funciona tanto en formato físico como digital e incorpora un distintivo específico en la historia clínica del paciente. Se trata de una iniciativa voluntaria y puede solicitarse de manera presencial por la persona interesada, su representante legal, familiares o profesionales sanitarios y de servicios sociales en los centros de salud de referencia. Una vez concedida, la persona beneficiaria recibirá la TIS Preferente en su domicilio.

Esta tarjeta forma parte del compromiso del Departamento de Salud y Osakidetza por "avanzar hacia un sistema sanitario más inclusivo, accesible y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía, en línea con los avances impulsados en el marco del Pacto Vasco de Salud".