Euskadi envía su helicóptero para colaborar en la extinción de un incendio en la comarca de La Reina

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero de extinción de incendios de Euskadi ha partido esta tarde, desde el parque de bomberos de Nanclares de Oca, para colaborar en las labores de extinción del fuego que afecta a más de 500 hectáreas en la Montaña Palentina y Picos de Europa, en la comarca de La Reina en Castilla y León.

El Ministerio del Interior ha solicitado esta mañana la disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte para colaborar en la extinción de los incendios que afectan a Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Según ha explicado el Gobierno Vasco, "Euskadi ha respondido inmediatamente" con el ofrecimiento del helicóptero de extinción de incendios que contrató el año pasado el Ejecutivo autonómico en colaboración entre las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El helicóptero ha partido a primera hora de la tarde del parque de bomberos de Nanclares de Oca, donde se encuentra en el periodo veraniego, para "colaborar en las labores de extinción del gran incendio forestal que afecta a más de 500 hectáreas en la Montaña Palentina y Picos de Europa, en la comarca de La Reina, en Castilla y León".

La activación del medio aéreo se realiza a petición del Centro Autonómico de Mando de Incendios Forestales de Castilla y León, en el marco de la cooperación interterritorial en materia de emergencias. El helicóptero cuenta con capacidad de helibalde de 1.000 litros, transporte de personal y disponibilidad de retardante, ha precisado el Gobierno Vasco.

Las instituciones vascas reiteran, así, "su compromiso de apoyo y solidaridad en la lucha contra los incendios forestales" que afectan a diferentes territorios del Estado.