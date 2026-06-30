Euskadi enviará productos de necesidades básicas a Venezuela

Labor de Unicef España y Bomberos Unidos Sin Fronteras con los afectados por el terremoto en Venezuela. - FUNDACIÓN UNICAJA

VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco enviará productos de necesidades básicas ante la situación de extrema gravedad que está aconteciendo en Venezuela , "cuando se decidan los mecanismos internacionales por los que se podrán hacer aportaciones de carácter humanitario".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz, María Ubarretxena, quien ha informado que eLankidetza, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, "está recogiendo bienes" para enviarlos a Venezuela.

"La situación es aún incierta y es difícil definir cómo se va a hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela, pero el Gobierno Vasco participará y facilitará la ayuda. La situación de extrema gravedad que está aconteciendo en Venezuela requiere dar una respuesta inmediata, pero aún no se han definido los mecanismos internacionales por los que se podrán hacer aportaciones de carácter humanitario", ha trasladado.

En este sentido, ha indicado que eLankidetza mantiene un "contacto fluido" con las ONGs de Venezuela y, tan pronto como estos mecanismos estén definidos, participará vía contribuciones a los diferentes programas que se puedan desarrollar.

Maria Ubarretxena ha explicado que el Gobierno Vasco está en "constante contacto" con los familiares de las dos personas vascas fallecidas, así como de las personas desaparecidas. Así, a nivel diplomático, el Ejecutivo ha contactado tanto con la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, como con el Consulado de Venezuela en Bilbao y con la Embajada de España en Venezuela, para "coordinar un canal de información oficial".

Respecto a la comunidad vasca en Venezuela, ha dicho que Euskadi mantiene un contacto constante con la misma a través de las redes sociales, así como ha explicado que les han hecho llegar un primer listado de necesidades básicas, como 'kits' de alimentación, de higiene, elementos de trabajo y equipos de protección. En esta línea, el Gobierno Vasco está en contacto con la comunidad venezolana presente en Euskadi, de cara a la recogida de bienes que se está realizando.

"COMPARTIMOS SU ANGUSTIA"

La portavoz del Gobierno Vasco ha mostrado su preocupación por "la terrible situación que atraviesa Venezuela y el sufrimiento que esta provoca en tantas familias", y ha presentado su "total solidaridad con un pueblo que está sufriendo una tragedia de dimensiones aún desconocidas".

"Compartimos su angustia y su dolor, acentuados por los especiales lazos que nos unen con aquel país y su gente, especialmente a través de nuestra numerosa diáspora vasco-venezolana y la numerosa comunidad venezolana en Euskadi", ha trasladado.