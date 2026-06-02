Euskadi gana 6.813 afiliados a la Seguridad Social mayo y se sitúa en 1.042.680

Archivo - Trabajadores - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de mayo 1.042.680 afiliados a la Seguridad Social, 6.813 más que el mes anterior (+0,66%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 13.531 trabajadores respecto a mayo de 2025, un 1,31% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un incremento de la afiliación del 1,05% en términos mensuales en mayo, con 231.975 afiliados más, mientras que ha anotado un crecimiento del 2,54% en la variación interanual, lo que supone 553.431 cotizantes más, con lo que alcanza los 22.337.806 afiliados.

(Habrá ampliación)