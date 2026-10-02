Euskadi gana en septiembre 10.336 afiliados a la Seguridad Social, hasta alcanzar 1.041.618 cotizantes

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BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de septiembre 1.041.618 afiliados a la Seguridad Social, 10.336 más que el mes anterior (+1%) y 23.348 más respecto a septiembre de 2025 (+2,29%), según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Bizkaia suma 5.460 afiliados más que en agosto y 13.124 más que hace un año. La afiliación también crece en Gipuzkoa, con 588 trabajadores más que el mes anterior y 5.013 más que un año antes. Álava incrementa su afiliación en términos mensuales en 4.288 personas y la aumenta respecto a septiembre de 2025 en 5.209.

De esta forma, el territorio vizcaíno alcanza los 524.781 afiliados a la Seguridad Social, Gipuzkoa tiene en septiembre 343.471 cotizantes y Álava contabiliza 173.365

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un incremento de la afiliación del 0,41% en comparación con agosto, con 92.327 afiliados más, y del 3,41% en la variación interanual, lo que supone 739.888 cotizantes más, con lo que alcanza los 22.437.553 afiliados.

(Habrá ampliación)