Euskadi implantará el próximo curso el Bachillerato internacional en tres centros públicos

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, junto a los directores Idoia Pujana Uriarte , Lorea Gabiola Anakabe y Joseba Zabala Martin en rueda de prensa en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación implantará el próximo curso 2026-2027 el Bachillerato Internacional en tres centros públicos de Euskadi, el IES Botikazar de Bilbao, el IES Urritxe de Amorebieta-Etxano y el IES Unamuno de Vitoria-Gasteiz, que sumarán un total de 81 plazas. El programa se impartirá de forma complementaria, con lo que su alumnado contará con el título oficial de Bachillerato y el diploma del Internacional, "reconocido por universidades de todo el mundo".

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y los directores de los tres institutos, Idoia Pujana Uriarte, M. Lorea Gabiola Anakabe y Joseba Zabala Martin, han presentado este lunes, en una rueda de prensa en Bilbao, esta iniciativa que, en palabras de la consejera, supone "un salto cualitativo" en la oferta de Euskadi "hacia la excelencia" educativa, "proyectarse a nivel global" y abrir "más oportunidades" de desarrollo para el alumnado.

Este programa se impartirá de forma complementaria al Bachillerato regulado en el sistema educativo vasco, de forma que, al finalizar los estudios, el alumnado obtendrá doble titulación: el título oficial de Bachillerato y el Diploma del Bachillerato Internacional, según ha remarcado Pedrosa, "reconocido por universidades de todo el mundo".

La formación se estructura en seis grupos de asignaturas: los de estudios en lengua y literatura, adquisición de lenguas, individuos y sociedades, ciencias, matemáticas y artes. Además, habrá tres componentes troncales comunes, los de Monografía, Creatividad, Actividad y Servicio. Entre ellas, los directores de los centros han destacado la presencia de Teoría del Conocimiento, una materia orientada a desarrollar la reflexión crítica.

El alumnado debe realizar un trabajo de investigación individual de carácter académico y un proyecto vinculado a la creatividad, la actividad física y el compromiso social.

TRABAJAR HABILIDADES

Más allá del programa curricular, ha remarcado la consejera de Educación, el nuevo modelo de Bachillerato ofrece a los estudiantes la oportunidad de trabajar el desarrollo de habilidades de pensamiento, habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades de autogestión y habilidades de investigación.

La evaluación será "continua y rigurosa" y combinará pruebas externas con trabajos y proyectos desarrollados a lo largo de los dos cursos, de manera que se reforzará la autonomía y el pensamiento crítico del alumnado.

Durante la presentación, las direcciones de los centros que impartirán el programa el próximo curso, cada uno de los cuales ofrecerá 27 plazas, han destacado que la autorización para ofrecer el Programa del Bachillerato Internacional exige a los centros un alto nivel de compromiso institucional, solvencia organizativa y profesionalidad.

Su puesta en marcha, han explicado, implica una planificación rigurosa y una adaptación metodológica, con formación específica y continua del profesorado.