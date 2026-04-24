Euskadi impulsa 'Adi! Filmak euskaraz' para llevar el euskera al corazón del ocio audiovisual

Presentación del proyecto 'Adi! Filmak euskaraz' - IREKIA

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha el proyecto 'Adi! Filmak euskaraz', que permitirá seguir avanzando en la presencia del euskera en el ámbito audiovisual, reforzando su uso en uno de los espacios de mayor consumo cultural: el ocio en el ámbito audiovisual.

La presentación ha tenido lugar en Azkuna Zentroa, en un acto que ha reunido a cerca de 400 escolares y familias con motivo del estreno en euskera de la película 'Maracuda'. El evento ha estado encabezado por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y ha contado con la participación del presidente de EZAE, Alfonso Benegas.

Tal y como ha explicado la la vicelehendakari, el euskera tiene que estar presente también en los espacios cotidianos de ocio y consumo cultural, subrayando que este proyecto "abre nuevas oportunidades para que la ciudadanía, especialmente las nuevas generaciones, vivan el euskera con naturalidad también en el ámbito audiovisual".

El proyecto permitirá duplicar el número de películas en euskera en las salas de cine, alcanzando 24 estrenos anuales, entre ellos 12 grandes producciones internacionales. El objetivo es que el público, especialmente familias, infancia y jóvenes, pueda acceder en euskera a los grandes estrenos comerciales, incorporando la lengua también a sus hábitos de ocio.

La programación combinará animación, cine familiar y franquicias internacionales, ampliando de forma significativa la oferta disponible en euskera en las salas.

PLATAFORMAS DIGITALES

Adi! Filmak euskaraz actúa también sobre el ecosistema digital, impulsando la presencia del euskera en plataformas de streaming mediante doblaje y subtitulado. Las primeras estimaciones apuntan a que cerca de 1.000 títulos ya están disponibles en euskera en diferentes plataformas, entre ellas Netflix, Amazon Prime Video y Movistar Plus+, además de los contenidos de EITB. El proyecto contempla seguir ampliando esta oferta y mejorar su visibilidad para facilitar el acceso por parte de la ciudadanía.

Para acercar estos contenidos al público, se habilitará un espacio específico en Kulturklik donde se podrá consultar de forma sencilla: qué películas y contenidos están disponibles en euskera; en qué salas o plataformas pueden verse; y en qué fechas están accesibles. Esta herramienta se acompañará de una campaña de comunicación dirigida especialmente a familias y público joven.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con salas de cine, distribuidoras internacionales, plataformas digitales y agentes del sector, consolidando una línea de trabajo estructural para fortalecer la presencia del euskera en el ecosistema audiovisual.

Adi! Filmak euskaraz se enmarca en la estrategia 'Jauzia gara', orientada a generar nuevas condiciones para el uso del euskera en ámbitos clave de la vida cotidiana.