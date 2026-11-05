Euskadi impulsa Lanaldi para anticipar los desafíos del trabajo y conectar oportunidades, talento y conocimiento

Sara Buesa, Mikel Torres y Francisco Pedraza en la presentación de Lanaldi. - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha presentado este jueves Lanaldi, una nueva iniciativa que nace con vocación de convertirse en el gran punto de encuentro sobre empleo de Euskadi y que agrupa bajo una misma marca el Congreso de Empleo, que anualmente organiza el departamento, y MerkaLan, la Feria de Empleo y Formación organizada por Lanbide, para "anticipar los desafíos del trabajo y conectar oportunidades, talento y conocimiento".

En la presentación, celebrada en Bilbao, también han participado la viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa, y el director general de Lanbide, Francisco Pedraza.

Según han destacado en la presentación, Lanaldi surge en un momento "especialmente positivo" para el mercado laboral vasco, ya que Euskadi registra actualmente más de 1.055.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más alta de su historia, y mantiene el desempleo en niveles históricamente bajos.

Un contexto, según han considerado, que permite afrontar el futuro "con confianza, pero también con la responsabilidad de preparar las respuestas necesarias ante transformaciones profundas como la digitalización, el envejecimiento demográfico, la transición ecológica, la escasez de talento en determinados sectores o la irrupción de la inteligencia artificial".

En este contexto, Torres ha destacado también el impacto del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en Euskadi. De las cerca de 50.000 solicitudes presentadas, ha apuntado, 18.642 personas, el 38%, ya se encuentran trabajando y cotizando a la Seguridad Social, mientras que otras 7.030 se han activado en Lanbide para buscar empleo. "Nunca antes tantas personas habían estado trabajando en Euskadi", ha remarcado.

El vicelehendakari ha subrayado que estos datos reflejan la contribución de las personas migrantes al mercado laboral vasco y permiten "hacer aflorar situaciones de trabajo irregular, transformándolas en empleo digno, con derechos, obligaciones y protección social".

Durante su intervención, Mikel Torres ha destacado que "el reto de Euskadi ya no consiste únicamente en crear empleo, sino también en garantizar que sea de calidad, responder a las necesidades de las empresas y ofrecer oportunidades a todas las personas".

En este contexto, ha defendido la necesidad de "promover espacios que permitan compartir conocimiento, detectar oportunidades y construir respuestas colectivas a los desafíos del mercado laboral".

"No basta con celebrar los buenos datos de empleo, debemos preparar ya el futuro del trabajo en Euskadi y el futuro del empleo no se improvisa, se prepara. Esa idea es la que inspira Lanaldi, una iniciativa concebida para conectar el análisis y la reflexión con las oportunidades reales de empleo y formación", ha explicado Torres.

La nueva marca integra dos iniciativas complementarias. Por un lado, el IX Congreso de Empleo, impulsado por la Viceconsejería de Empleo e Inclusión, que se celebrará bajo el lema "El futuro del trabajo en la era de la IA. Ocupaciones, derechos y cohesión social" y, por otro, MerkaLan, la feria de empleo y formación de Lanbide orientada a facilitar el encuentro directo entre empresas, personas demandantes de empleo y recursos formativos.

EL FUTURO DEL TRABAJO EN LA ERA DE LA IA

El Congreso de Empleo pondrá el foco en cómo incorporar la inteligencia artificial al mundo laboral de manera que contribuya a mejorar la productividad, la competitividad y la calidad del empleo, garantizando al mismo tiempo los derechos de las personas trabajadoras y la cohesión social.

Expertas y expertos del ámbito económico, tecnológico, jurídico, académico y de las políticas públicas analizarán el impacto de la IA en las ocupaciones, la formación, la regulación, las relaciones laborales y las necesidades futuras de talento.

Según ha explicado Sara Buesa, la transformación tecnológica "exige reforzar la formación y la recualificación profesional, pero también impulsar un modelo en el que las capacidades humanas y las nuevas tecnologías se complementen".

"No se trata de competir con las máquinas, sino de desarrollar las capacidades que hacen más valiosas a las personas y aprender a trabajar con la tecnología para ampliar nuestras posibilidades", ha señalado.

Buesa ha subrayado también el papel de las administraciones y de los servicios públicos de empleo para acompañar esta transición y garantizar que las nuevas oportunidades lleguen a todas las personas. En este sentido, ha defendido que "la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil de apoyo al empleo, como asistencia a los servicios de orientación, formación e intermediación que prestamos, pero nunca como sustitución de la figura de referencia de la persona orientadora".

FERIA VIRTUAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por su parte, el director general de Lanbide, Francisco Pedraza, ha destacado que esta séptima edición de MerkaLan, la Feria de Empleo y Formación de Lanbide, se celebrará el 18 de noviembre de forma presencial en el BEC de Barakaldo, pero que contará también con formato virtual entre los días 17 y 19.

Entre las principales novedades ha subrayado que se ha incrementado su dimensión respecto a la edición anterior, pasando de 152 a 164 stands, con la previsión de superar las 1.500 vacantes de empleo y ofrecer más de 11.500 plazas de formación.

Pedraza ha resaltado que MerkaLan "reforzará este año su carácter innovador con una programación centrada en el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la empleabilidad" y ha destacado, entre las nuevas actividades dirigidas a la ciudadanía, las simulaciones de entrevistas de trabajo mediante realidad virtual, los nuevos puntos de orientación laboral personalizada y diferentes espacios prácticos para mejorar la búsqueda de empleo a través de herramientas digitales, simuladores y experiencias interactivas.

Para finalizar, Mikel Torres ha destacado que Lanaldi aspira a convertirse en un espacio donde Euskadi "piense colectivamente su futuro laboral, conectando a quienes analizan los cambios que están transformando el empleo con quienes necesitan adaptarse a ellos". "Un punto de encuentro donde instituciones, empresas, agentes sociales, centros de formación y ciudadanía puedan compartir experiencias, reflexiones y oportunidades", ha remarcado.

Según ha subrayado, "detrás del empleo hay mucho más que cifras". "Hay oportunidades, proyectos de vida, cohesión social y bienestar. Y precisamente desde esa convicción nace Lanaldi: un espacio para comprender los cambios, afrontar los desafíos y construir entre todos las oportunidades de hoy y de mañana", ha concluido.