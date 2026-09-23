Euskadi insiste en pedir "competencias plenas" en política de migración y un plan estructural migratorio

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa - IREKIA

VITORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha insistido en pedir que Euskadi tenga "competencias plenas" en política de migración para gestionar "mejor" sus recursos, y que se aborde en el Estado un plan estructural migratorio.

A su juicio, es necesario sentarse "todos y todas, y hablar de verdad" de lo que se quiere hacer en materia de migración, y ha recordado que las diputaciones forales ya han explicado que la red de acogida de menores está "muy tensionada".

Melgosa, que ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer el Congreso Internacional de Derecho de Extranjería, Acogida e Integración -Euskadi 2026, organizado por el Gobierno Vasco en Bilbao los días 8 y 9 de octubre bajo el lema "Etorkizunera begira/Mirando hacia el futuro", ha explicado que la reunión que mantuvieron este pasado martes las instituciones vascas con el Ministerio de Juventud e Infancia fue "meramente informativo".

Tal como ha precisado, se enmarcó en los diferentes encuentros bilaterales que mantienen con los distintos ministerios con los que trabajan en determinadas políticas. La cita con el Ministerio de Juventud e Infancia fue, según ha asegurado, meramente informativa para analizar "determinadas situciones" de las políticas migratorias en función de la infancia y la adolescencia, sin que se realizaran planteamientos por las partes.

Preguntada sobre si se les habló de la situación de Ceuta y si el Gobierno Vasco había cambiado de postura sobre la acogida de menores llegados a finales de julio a la ciudad autónoma, la consejera ha asegurado que Ejecutivo vasco no tiene que cambiar de opinión "en absolutamente nada", y desde el punto de vista de la solidaridad de las políticas migratorias, no ha cambiado de postura.

Nerea Melgosa ha apuntado que tampoco les transmitieron cómo evolucionaba la situación en Ceuta, y ha recordado que la ministra, que no estuvo en este encuentro, ha ido informando directamente de ello en lo referente a sus competencias.

FALTA DE PLANIFICACIÓN

Melgosa ha reiterado su respeto y solidaridad al pueblo ceutí ante esta llegada masiva de personas migrantes, y ha vuelto a criticar "la falta de planificación de las políticas migratorias". "Yo, una vez más, quiero reiterar que lo que se necesita es un plan estructural migratorio desde todos los aspectos, desde el punto de vista de la infancia, de la adolescencia y de las personas mayores", ha indicado.

Por ello, cree que hay que sentarse "todos y todas, y hablar de verdad" de lo que se quiere hacer con la política migratoria. "Por eso digo que Euskadi tiene que tener unas competencias plenas en política migratoria para que pueda gestionar mejor los recursos", ha manifestado.

Cuestionada por si mantendrán nuevas reuniones sobre este tema con el Ministerio, ha precisado que tienen "continuamente una gran relación" y se hacen numerosas consultas. "Con el Ministerio de Infancia tenemos muchos más asuntos encima de la mesa, tenemos las leyes, tanto de la de Infancia y Adolescencia, como de la LOPIVI, tenemos el tema de las plantillas digitales, de campamentos.., con lo cual la relación es asidua y bastante buena", ha añadido.