La delegada del Gobierno en el País Vasco confía en que Euskadi haga un "esfuerzo adicional" y acoja a menores de Ceuta - GOBIERNO DE ESPAÑA

VITORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, confía que Euskadi pueda hacer un "esfuerzo adicional" y acoja a menores de edad extranjeros que se encuentran en Ceuta y sobre el centro de refugiados que abrirá Vitoria-Gasteiz en octubre ha asegurado que "sigue adelante", pero reconoce que la situación de Ceuta "puede trastocar un poco" los planes.

Después de la entrega de las medallas al mérito de Protección Civil en el País Vasco, Garmendia ha explicado en declaraciones a los medios que este pasado martes el Ministerio de Infancia se reunió con los representantes del Gobierno Vasco y las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava "para solicitarles un esfuerzo adicional".

Aunque ha reconocido que el ejecutivo central es consciente de que País Vasco "ya tiene una cantidad de menores que sobrepasa su capacidad", ha expresado que "teniendo en cuenta que Navarra ya ha recibido una cantidad, pensamos y confiamos en que Euskadi pueda hacer lo mismo".

En ese sentido, ha confiado en que, en esta situación de emergencia, Euskadi pueda responder "como lo ha hecho siempre desde la solidaridad y desde la acogida en otras situaciones de emergencia" y ha puesto de ejemplo el caso de la guerra de Ucrania.

"Creo y confío en que también lo hará con los niños de Ceuta que necesitan una acogida y necesitan una protección que es responsabilidad de todos y cada una de las administraciones públicas que conformamos el Estado español", ha asegurado.

Sobre la reunión, ha añadido que fue "una primera toma de contacto" en la que se intercambiaron informaciones y "se pulsó un poco el espíritu del Gobierno Vasco", por lo que el Gobierno central está a la espera de respuesta que confían que sea "extraordinaria como es la situación".

En cuanto al centro de protección y acogida a refugiados que abrirá en Vitoria-Gasteiz este mes de octubre ha confirmado que el proyecto "sigue adelante, pero es verdad que ahora el ministerio está absolutamente volcado en la emergencia ceutí y esto puede trastocar un poco los planes". Aun así, ha reiterado que las obras están terminadas y está a la espera de que pueda abrir sus puertas.