Euskadi mantiene la alerta naranja por temperaturas extremas en el interior, a la espera de un respiro este miércoles

Archivo - Un niño llena usa una fuente para refrescarse - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor en Euskadi se mantiene durante este martes, a la espera de que haya un respiro con una bajada de temperaturas este miércoles, aunque todavía con aviso amarillo, para volver a aumentar los grados el jueves.

Este martes sigue la alerta naranja por temperaturas extremas en el interior, con máximas entre los 35 y los 40 grados, aunque en algunos sitios podrían alcanzarse los 41-42, según Euskalmet y el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

De esta forma, la Comunidad Autónoma Vasca soportará mucho calor durante esta nueva jornada, con viento sur en el interior durante todo el día y las máximas entre los 35 y 40 grados, que localmente podrían aumentar a los 41-42. La alerta naranja en esa zona está prevista desde las 13.00 hasta las 20.00 horas.

En el litoral, sigue el aviso amarillo por temperaturas altas extremas desde las 13.00 a las 19.00 horas. De esta forma, según Euskalmet, cerca de la costa el calor será también sofocante y los valores más altos alcanzarán los 33-34 grados, aunque por la tarde entrará la brisa al litoral.

El día será soleado, con algo de calima, y a partir de la tarde aparecerán algunas nubes de evolución, que por la tarde-noche pueden dejar chubascos dispersos y tormentosos; con las tormentas las rachas de viento podrían ser fuertes.

Este martes, se prevé que las temperaturas máximas en Donostia/San Sebastián alcanzarán los 34 grados, en Bilbao 38, en Vitoria-Gasteiz 39, en Arrasate/Mondragón 41 y en Laguardia 39.

MIÉRCOLES

Este miércoles, se espera un respiro en Euskadi, con una bajada de las temperaturas, aunque todavía habrá aviso amarillo. El descenso será más apreciable en el interior, donde las máximas se situarán entre los 31 y 34 grados. En el sur serán algo más altas y en el litoral no superarán los 30 grados.

Aparecerán más nubes, sobre todo en la mitad norte, con nubosidad de evolución que aumentará por la tarde, cuando se pueden dar algunos chubascos tormentosos, especialmente en el interior. Durante la mañana se irá fijando el viento del noroeste, primero en el litoral y luego en el resto.

Las temperaturas oscilarán en Donostia/San Sebastián entre los 20 y los 28 grados, en Bilbao entre los 21 y los 30, en Vitoria-Gasteiz entre los 18 y los 33, en Arrasate/Mondragón entre los 19 y los 32 y en Laguardia entre los 20 y los 36.

No obstante, el jueves, con un ambiente soleado, las temperaturas volverán a subir, sobre todo en la mitad sur, donde las máximas pueden alcanzar los 35-36 grados, y serán más altas en el valle del Ebro. En el litoral se quedarán rondando los 26-29.

En Donostia/San Sebastián se esperan entre 20 y 27 grados, en Bilbao entre 20 y 30 grados, y en Vitoria-Gasteiz entre 16 y 36 grados.