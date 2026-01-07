Euskadi mantiene el aviso amarillo por nevadas en el interior hasta las tres de la tarde de este miércoles

Varias personas disfrutan de la nieve en la calle de Vitoria - Carlos González - Europa Press

BILBAO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad mantiene el aviso amarillo por nieve en el interior desde las 9.00 hasta las 15.00 horas de este miércoles. y se reactivará el aviso por temperaturas mínimas y heladas desde las 21.00 desde hoy a las 10.00 horas de este jueves.

Según ha informado en un comunicado, este miércoles la cota de nieve podría situarse en torno a los 400-600 metros durante la mañana, subiendo a 800-1.000 metros al mediodía a a los 1.000-1.200 metros por la tarde.

Los espesores previstos van de los cero a los seis centímetros a 1.000 metros; de 0 a 1 centímetros a 600 metros y 0 centímetros a 200 metros.

También se registran, desde la mañana, precipitaciones débiles, localmente moderadas durante la segunda mitad del día, especialmente en la vertiente cantábrica. Este jueves se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas mínimas/heladas en Álava hasta las 10.00 horas.

Euskadi ha registrado temperaturas mínimas, en las últimas horas, de -12,1 grado en Iturrieta (Álava), de -9,5 grados en la localidad alavesa de Agurain y de 7,5 grados bajo cero en Subijana, también en Álava.