Euskadi pide al Gobierno participar en la elaboración de las tasas y bonificaciones aeroportuarias

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza y portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, ha reclamado este lunes que el Ejecutivo de Euskadi pueda participar en la elaboración de las tasas y bonificaciones aeroportuarias, así como en el desarrollo de un documento estratégico marco para los aeropuertos de Loiu (Bilbao), Foronda (Vitoria) y Hondarribia (San Sebastián).

Ubarretxena ha participado esta mañana en una reunión de la Subcomisión Aeroportuaria con representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en Madrid, para abordar la cogestión de los aeropuertos vascos.

El encuentro ha tenido lugar un día antes de la reunión del consejo de administración de Aena, el operador estatal de aeropuertos, en la que se aprobará el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) con los 13.000 millones de euros que se plantean invertir hasta 2031 en los aeropuertos españoles, también los de Euskadi.

En este contexto, en declaraciones a los periodistas tras el encuentro en el Ministerio de Transportes, Ubarretxena ha asegurado que Euskadi está "en desventaja" respecto a otros territorios de la península, puesto que no tiene alta velocidad, lo que repercute en la movilidad, las conexiones y los sobreprecios en los billetes.

"APOSTANDO" POR MADRID O BARCELONA

En ese sentido, ha puesto de manifiesto que "se está apostando" por otros aeropuertos como el de Madrid o Barcelona, que "se llevan casi el 50%" de la inversión, mientras en los aeropuertos de menor tamaño se hace "una apuesta clara por Valencia" o por el aeropuerto de Málaga "y no tanto por los aeropuertos vascos".

"Las aerolíneas están dispuestas a acudir a Euskadi siempre y cuando se produzcan las condiciones necesarias para ellos, siempre que haya una inversión importante por parte de Aena y podamos también nosotros incidir en las tasas o las bonificaciones o, por lo menos, que se escuche la voz en cuanto a las conexiones que necesita nuestro territorio", ha argumentado.

La portavoz del Ejecutivo vasco ha pedido también que Euskadi pueda participar de alguna forma en el diseño del documento de Aena que plantea las inversiones para los aeropuertos españoles, puesto que "ahí se va a determinar" cuál será la inversión para las infraestructuras vascas.

NECESIDAD DE INVERSIONES "IMPORTANTES"

Así, se ha mostrado esperanzada de que el Gobierno vasco pueda incluir las peticiones vascas en el texto, que aunque saldrá adelante mañana, se aprobará definitivamente en septiembre en el Consejo de Ministros.

"El Gobierno vasco sale de esta reunión expectante. Hemos puesto nuestras demandas encima de la mesa, se han escuchado, pero ahora hace falta que nos den el sí. Por tanto, salimos expectantes. La pelota está al otro lado del tejado", ha resumido.

La consejera ha subrayado la necesidad de que Aena acometa inversiones "importantes" en los aeropuertos vascos. "Cuando hay climatología adversa, a nadie se le escapa que muchos aviones no pueden aterrizar en Loiu. Si queremos que desde Foronda pueda haber vuelos transoceánicos, la inversión se tiene que dar", ha añadido.

EL NIVEL DE GESTIÓN QUE PREVÉ EL ESTATUTO

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, ha defendido que ha puesto sobre la mesa "aspectos de gran calado que resultan imprescindibles para mejorar la competitividad y la conectividad de los aeropuertos vascos y para garantizar el nivel de gestión que corresponde a Euskadi sobre estas infraestructuras que recoge el Estatuto de Gernika".

Maria Ubarretxena ha informado sobre los contactos mantenidos recientemente con distintas aerolíneas y con la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). En estos encuentros, según ha precisado, "las compañías han mostrado interés en operar en Euskadi, siempre que exista una apuesta decidida por parte de AENA, tanto en términos de inversiones como de política de tasas aeroportuarias".

También ha mostrado su confianza en que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, sea "sensible" a las demandas de Euskadi. "Conoce perfectamente la realidad de nuestras infraestructuras aeroportuarias y la necesidad de mejorar la conectividad y la competitividad de los tres aeropuertos vascos", ha manifestado.

Por todo ello, la consejera ha mostrado su esperanza en que la reunión de este lunes sirva para avanzar en el camino hacia una solución para que "respete" lo que recoge el Estatuto de Gernika en materia de gestión aeroportuaria. "Hemos entrado exigentes y salimos expectantes", ha concluido.