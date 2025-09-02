Euskadi pierde 16.505 afiliados a la Seguridad Social en agosto y se sitúa en 1.006.795 cotizantes

Archivo - Una mujer entra a una oficina del SEPE - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de agosto 1.006.795 afiliados a la Seguridad Social, 16.505 menos que el mes anterior (-1,61%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 9.724 trabajadores respecto a agosto de 2024, un 9,98% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un descenso de la afiliación del 0,91% en términos mensuales y ha anotado un crecimiento del 2,25% en la variación interanual.

(Habrá ampliación)