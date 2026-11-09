Euskadi presenta en la COP31 su metodología para integrar la transición energética y climática en los presupuestos

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi - IREKIA

VITORIA, 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco ha presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) de Antalya (Turquía) su metodología para incorporar la perspectiva de transición energética y cambio climático en los Presupuestos Generales de Euskadi.

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha compartido esta experiencia durante el Subnational Investment Forum, organizado por Under2 Coalition y Regions4, con la colaboración del Observatorio de Finanzas Sostenibles.

Según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, este encuentro ha reunido a gobiernos subnacionales, inversores e instituciones financieras, con el propósito de acelerar la financiación de proyectos climáticos desarrollados por estados y regiones.

El modelo desarrollado por el Gobierno Vasco permite identificar, clasificar y evaluar las partidas presupuestarias que contribuyen positivamente a la descarbonización, la eficiencia energética y la adaptación a los efectos del cambio climático.

En su intervención, Jauregi ha mostrado cómo una estructura presupuestaria alineada con los objetivos energéticos y climáticos puede ayudar a orientar los recursos públicos, reforzar la preparación de proyectos y facilitar la movilización de financiación.

La guía metodológica para incorporar la perspectiva energética y climática en los Presupuestos Generales de Euskadi ha sido elaborada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, a través de la Sociedad Pública Ihobe, con la colaboración del Ente Vasco de la Energía y de la Dirección de Presupuestos del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

La aplicación del modelo concluye que el 1,9% de los Presupuestos Generales de Euskadi de 2026 tiene una contribución positiva a la transición energética y climática, manteniendo el mismo porcentaje que en 2025 y creciendo desde el año 2023, el primero analizado bajo este modelo.

Los presupuestos energético-climáticos, según indica el Ejecutivo, "se consolidan así como una herramienta para integrar la eficiencia energética, la mitigación y la adaptación al cambio climático dentro de la planificación del gasto público".

De esta manera, la toma de decisiones presupuestarias incorpora tanto criterios económicos como su contribución a los objetivos ambientales y climáticos.

Tras su intervención en el Subnational Investment Forum, Mikel Jauregi ha participado en la mesa redonda 'Localización de los ODS: de los compromisos climáticos a la aplicación en el territorio', organizada por Naciones Unidas y Local2030 y celebrada en el Pabellón de UN-Habitat de la Zona Azul de la COP31.

El encuentro ha abordado cómo trasladar los compromisos globales de desarrollo sostenible y acción climática a políticas y actuaciones concretas en los territorios, reforzando el papel de los gobiernos regionales y locales. La sesión ha contado, además, con participación de la Presidencia de la COP31.

Para Euskadi, este debate conecta directamente con el modelo que presenta en Antalya: incorporar los objetivos energéticos y climáticos a la planificación presupuestaria es una de las vías para convertir los compromisos globales en decisiones públicas y actuaciones concretas en el territorio.

La participación en 'Local2030' ha permitido también al consejero hacer entrega a la Presidencia de la COP31 de la publicación 'Euskadi Climate Change Adaptation Living Lab', trasladando así al máximo nivel de la cumbre la apuesta de Euskadi por convertir el territorio en un espacio de demostración de soluciones innovadoras frente a los impactos del cambio climático.

EVENTO SOBRE FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

Esta tarde Jauregi liderará la sesión 'Adaptación climática transformadora: ¿cómo movilizar la financiación necesaria?', organizada por Euskadi en el Pabellón de España de la Zona Azul de la COP31.

En este encuentro, Euskadi presentará su iniciativa 'Euskadi Climate Change Adaptation Living Lab', uno de los proyectos transformadores del Plan de Industria Euskadi 2030. El proyecto se basa en una alianza entre el Gobierno Vasco, entidades públicas y ayuntamientos para probar soluciones de adaptación climática en condiciones reales y convertir los riesgos del territorio en innovación y nuevas oportunidades para la industria vasca.

La delegación vasca defenderá en Antalya que la resiliencia climática es también una condición para la competitividad y que la política presupuestaria debe contribuir a anticipar los riesgos, orientar la inversión y acelerar la transformación energética, climática e industrial.