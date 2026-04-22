Euskadi y Quebec firman un convenio para impulsar la internacionalización de los productos vascos en Canadá

Liza Frulla, miembro del Consejo de administración y directora general del Instituto de Turismo y Hostelería de Quebec - ITHQ y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. - IREKIA

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, a través de la Fundación HAZI, y el Instituto de Hostelería y Turismo de Quebec (ITHQ) han firmado un convenio de colaboración para la promoción e internacionalización de los productos agroalimentarios vascos en Canadá, especialmente en las provincias de Quebec y Ontario, así como para favorecer el intercambio de conocimiento y la difusión de productos quebequeses en Euskadi.

Según ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, el acuerdo establece un marco estable de cooperación entre ambas instituciones para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción, formación, análisis de mercados, transferencia de información y apoyo institucional, con el objetivo de "fortalecer la presencia internacional del sector agroalimentario vasco".

Asimismo, el convenio contempla la organización de degustaciones, presentaciones, jornadas técnicas, seminarios y actividades formativas dirigidas a profesionales del sector, así como el desarrollo de iniciativas en innovación, sostenibilidad y comunicación conjunta.

También se promoverá la conexión entre los principales agentes de ambos ecosistemas agroalimentarios, facilitando el acceso a redes estratégicas en Euskadi y Canadá.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha subrayado que este acuerdo "refuerza la estrategia de internacionalización del sector agroalimentario vasco y nos permite consolidar nuestra presencia en mercados altamente estratégicos como el canadiense, donde la calidad, la innovación y la identidad de nuestros productos tienen un gran potencial de crecimiento".

Por su parte, Liza Frulla, miembro del Consejo de administración y directora General del Instituto de Turismo y Hostelería de Quebec - ITHQ, ha señalado que "este acuerdo con el País Vasco refuerza nuestro compromiso con la colaboración internacional y nos posiciona como su referente en Quebec para la promoción de productos, conocimiento y experiencias gastronómicas".

Además, ha dicho que supone "una oportunidad para impulsar intercambios, prácticas y proyectos conjuntos que beneficien a estudiantes, profesorado y al conjunto del sector".

Ambas instituciones han coincidido en señalar que esta colaboración permitirá "reforzar la internacionalización del sector agroalimentario, mejorar el acceso a mercados exteriores y consolidar redes de cooperación entre agentes clave de ambos ecosistemas".