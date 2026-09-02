Euskadi recibirá 15,5 millones del Estado para vivienda asequible en zonas de mercado tensionado

Isabel Rodríguez, durante su visita a la localidad navarra de Lekunberri a un complejo residencial con más de 30 viviendas de CASA 47 destinadas al alquiler asequible. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reforzará con 90 millones de euros a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible, de los que Euskadi recibirá 15,5 millones.

En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en los 317 municipios de Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias, que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.

En particular, se prevé destinar a Euskadi un total de 15.505.039 euros para las zonas tensionadas declaradas en 18 municipios de la comunidad autónoma.

En concreto, en la Comunidad Autónoma Vasca viven 1.177.641 personas en las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en Errenteria, Irún, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, San Sebastián, el Distrito 2 de Galdakao, Vitoria-Gasteiz (excepto la zona rural constituida por entidades locales menores no incluida en la trama urbana), Usurbil, Bilbao, Astigarraga, Tolosa, Lezo, Hernani, Pasaia, Zestoa, Arrasate/Mondragón y Basauri.

El objetivo de esta ayuda estatal es contribuir a incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en estas zonas, en colaboración con las administraciones correspondientes. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su visita a la localidad navarra de Lekunberri, donde ha visitado un complejo residencial con más de 30 viviendas de CASA 47 destinadas al alquiler asequible.

La ministra ha remarcado que "declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera, congelar el precio del alquiler. Pero también implica un esfuerzo por movilizar y construir vivienda por parte de todas las administraciones".

"Nosotros vamos a acompañar a ayuntamientos y autonomías en esa respuesta con estos 90 millones de euros que van a servir para promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre ellos, para desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda", ha añadido Isabel Rodríguez.

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

Para la distribución del total de 90 millones entre las cinco comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado se ha tenido en cuenta dos factores: la población residente en las zonas afectadas y el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago de alquiler (teniendo en cuenta el porcentaje de hogares en alquiler de la comunidad autónoma que destina más del 40% de los ingresos netos del hogar al pago del alquiler de la vivienda habitual).

El objetivo es hacer llegar el dinero a las comunidades autónomas, en un solo pago, dentro de un plazo máximo de cinco meses después de la entrada en vigor del real decreto.