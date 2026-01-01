Euskadi recibirá 3,75 millones de un programa del Gobierno central para impulsar las ciudades inteligentes

Archivo - Fibra óptica - MASORANGE - Archivo

MADRID/BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi recibirá 3,75 millones de euros del programa de ayudas del Gobierno central denominado 'RedCyTI', dotado en total con 89 millones de euros para potenciar la digitalización de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales.

Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de bases de esta línea de ayudas y se espera que el plazo de solicitudes se abra "próximamente".

Los proyectos subvencionables en esta futura convocatoria estarán ligados a iniciativas que sirvan para potenciar la digitalización al servicio de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento.

Además, los proyectos deberán incluir actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial.

Asimismo, se apoyará la creación o mejora de espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

Red.es, a través de fondos propios y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), aportará entre el 40 por ciento y el 85 por ciento de cada iniciativa seleccionada, que habrá de tener un presupuesto total de entre 1,5 y 6 millones de euros.

El porcentaje variará según la comunidad autónoma desde la que se presente y podrán solicitar estas ayudas las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

En ese sentido, en el BOE se especifica que dentro de este programa de ayudas a Galicia le corresponden 21,01 millones de euros, por lo que será la comunidad autónoma más beneficiada, seguida de Andalucía (17,32 millones de euros) y Extremadura (8,07 millones de euros).

En conjunto, Galicia, Andalucía y Extremadura recibirán el 52 por ciento del total de los 89,15 millones de euros en ayudas que contempla el programa 'RedCyTI'.

Les siguen la Comunidad Valenciana (7,57 millones de euros), Cataluña, Madrid y País Vasco (con 3,75 millones cada una), Castilla y León (3,58 millones de euros), Canarias (3,26 millones de euros) y Castilla-La Mancha (3,06 millones de euros).

Tras ellas se sitúan Murcia (2,25 millones), Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra (2 millones de euros cada una), Aragón (1,98 millones de euros) y Baleares (1,75 millones de euros).

Los criterios de otorgamiento valorarán aspectos como el grado de madurez digital, el impacto de la iniciativa en el desarrollo económico local y su sostenibilidad. Aquellos proyectos que sean seleccionados recibirán una ayuda en régimen de concurrencia competitiva, que será licitada y ejecutada por Red.es", según detallado el ministerio de Transformación Digital.