Euskadi recicla alrededor de 200.000 kilos de papel judicial al año con un coste anual de 74.245 euros

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi recicla alrededor de 200.000 kilos de papel judicial al año, un proceso de destrucción que tiene un coste anual de 74.245 euros que permite un ahorro en gastos de conservación de archivos y dar respuesta a las "grandes cantidades" de papel y documentos confidenciales y no confidenciales que generan los juzgados del País Vasco y requieren tratamiento seguro.

Estas cifras han sido dadas a conocer este martes por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que, junto al viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, ha visitado la empresa Beotibar Recycling SL, especializada en el reciclaje de papel y la destrucción certificada de documentos confidenciales procedentes de los Palacios de Justicia del País Vasco.

La visita, que ha contado con la presencia del director general de Beotibar Recycling, Iñigo Jalón, ha permitido a la consejera conocer de primera mano el proceso de destrucción y reciclaje de documentación judicial y el trabajo del Departamento que "combina protección de la información, eficiencia y sostenibilidad" como reflejo del compromiso con una justicia "moderna, responsable y respetuosa con el medio ambiente" para cumplir los estándares europeos de reciclaje y la Ley de Protección de Datos.

En palabras de la consejera, "el reciclaje y la destrucción de documentación judicial permiten un ahorro en gastos de conservación de archivos y se enmarcan en las políticas del Departamento para impulsar una justicia digital y sin papeles, que contribuya a la protección del medio ambiente", ha señalado tras la visita.

María Jesús San José ha explicado que este proceso se realiza con "todas las garantías", ya que los documentos judiciales se seleccionan según su interés judicial e histórico, "asegurando la conservación de aquellos con valor social, económico, político o cultural".

Asimismo, ha proseguido, la destrucción de documentos confidenciales se lleva a cabo en empresas como Beotibar Recycling mediante "trituración mecánica certificada, lo que impide la reconstrucción de la información y garantiza un proceso seguro y respetuoso con la ley. Posteriormente, los documentos destruidos se reciclan".

San José ha detallado que esta destrucción de documentos confidenciales "está certificada y, una vez completada, el papel se recicla, garantizando así un tratamiento seguro y siguiendo la normativa vigente".

Por su parte, el director de Beotibar Recycling, Iñigo Jalón, ha destacado que "el servicio de recogida, destrucción confidencial según norma y posterior gestión del papel que prestamos en los juzgados de Bizkaia es un claro ejemplo de cómo garantizamos la máxima seguridad en todo el proceso, además de la correcta valorización del residuo", que obtiene la denominación Residuo Cero.