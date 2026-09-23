Euskadi recoge en 2025 cerca de 250 toneladas de residuos de medicamentos a través de los Puntos Sigre

Punto Sigre - SIGRE

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi recogió en 2025 un total de 249.651 kilos de envases vacíos o con restos de medicamentos a través de los Puntos Sigre ubicados en 841 farmacias vascas, lo que supone un incremento del 5,86% respecto al año anterior.

Según ha destacado Sigre, este avance "confirma la consolidación de un hábito ambiental y sanitario cada vez más extendido entre la población: revisar periódicamente el botiquín doméstico y depositar en el Punto Sigre los medicamentos caducados, los restos de tratamientos finalizados y sus envases, aunque estén vacíos".

En términos de participación ciudadana, la media en la Comunidad Autónoma Vasca se situó en 111,36 gramos por habitante al año y en 24,74 kilos por farmacia al mes. Estos resultados, ha apuntado, se apoyan en "la capilaridad de un sistema implantado en todo el País Vasco, con 841 farmacias colaboradoras a cierre de 2025, que facilitan a los ciudadanos un punto cercano, accesible y de confianza para desprenderse correctamente de estos residuos".

"Estos datos demuestran que la ciudadanía vasca está cada vez más comprometida con el cuidado de la salud y del medioambiente. Depositar los residuos de medicamentos en el Punto SIGRE es un gesto sencillo, pero con un impacto enorme: evita riesgos en el hogar, previene la automedicación incontrolada y contribuye a que estos residuos no acaben contaminando suelos, ríos o mares", ha señalado Miguel Vega, director general de Sigre.

Sigre ha recordado que la vuelta a la rutina tras las vacaciones estivales es "un buen momento para revisar el botiquín doméstico, ya que adquirir este hábito es muy importante para cuidar de nuestra salud". En esa revisión, ha precisado, deben retirarse los medicamentos caducados, los que ya no se necesitan y los envases vacíos o con restos de medicamentos, para depositarlos en el Punto Sigre de la farmacia, y también los de las mascotas.

Por el contrario, no deben depositarse en el Punto Sigre agujas, termómetros, radiografías, pilas, productos químicos, test de autodiagnóstico u otros residuos que cuentan con canales específicos de gestión.