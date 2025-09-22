Euskadi registra 1.247 matrimonios en el primer trimestre de 2025, un 16,8% más que en el mismo periodo del año anterior

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado en el primer trimestre de 2025 un total de 1.247 matrimonios, un 16,8% más que en el mismo periodo del año anterior (1.068), según datos elaborados por Eustat.

Por territorios, se inscribieron 602 matrimonios en Bizkaia, un 15,3% más que hace un año; mientras que en Gipuzkoa fueron 440, un 23,9% más y en Álava lo hicieron 171, un 20,4% más. El resto (34) se inscribieron fuera de Euskadi, un 30,6% menos que el año anterior.

Del total de los matrimonios, 1.198 fueron matrimonios entre personas de distinto sexo (96,1%) y 49 se produjeron entre personas del mismo sexo (3,9%), 29 entre hombres y 20 entre mujeres. Por otro lado, las bodas civiles ascendieron al 98%, un porcentaje que fue del 97,8% en el mismo trimestre de 2024.

Por meses, el número de matrimonios aumentó los tres meses, aunque es en marzo cuando se produjo el mayor ascenso, un 29,2%. En enero y febrero las bodas aumentaron un 6,3% y un 7,8%, respectivamente.

En las 1.247 bodas celebradas en el primer trimestre de 2025, contrajeron matrimonio 1.214 hombres y 1.197 mujeres residentes en Euskadi, siendo el resto de los cónyuges personas que residían fuera.

Para 977 esposos (80,5%) el enlace fue su primer matrimonio, mientras que 222 divorciados y 15 viudos volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de mujeres que contrajeron su primer matrimonio fue superior al de los hombres, ya que las solteras fueron 985 (82,3%); mientras que el número de divorciadas ascendió a 200 y las viudas fueron 12.

En la distribución de los y las cónyuges según su edad, se constata que, entre los esposos, el 90,4% tenía 30 años o más, mientras que, entre las esposas, este porcentaje baja al 85,4%. En comparación con el mismo período del año anterior, esta proporción disminuye tanto para los hombres (90,8% en 2024) como para las mujeres (86% en 2024).

En el primer trimestre de 2025, el 17% de las recién casadas y el 15,7% de los recién casados tenían nacionalidad extranjera. Este porcentaje ha disminuido en comparación con el mismo periodo de 2024, tanto para las esposas como para los esposos, cuando fueron del 20,1% y del 16,3%.