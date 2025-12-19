Euskadi registra 1.867 denuncias en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en el tercer trimestre, un 13,5% más

Archivo - Sede del TSJPV - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias presentadas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en el País Vasco ascendieron en el tercer trimestre del año un 13,5% con respecto al mismo periodo de 2024 hasta contabilizar las 1.867, según el "Informe trimestral sobre Violencia de Género" dado a conocer este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Este informe muestra también un aumento en el número de víctimas en el País Vasco en el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2024. Así, hace un año se contabilizaron 1.619 víctimas en los meses de verano y ahora han sido 1.804. De ellas 905 de nacionalidad española, un 6,3% más, y 899 extranjeras, un 17,1% más que entre julio y septiembre de 2024.

Un total de 211 mujeres se acogieron en el tercer trimestre de este año a la dispensa del deber de declarar, un 11,7% de las víctimas de este tipo de delitos. Del total de mujeres que en los juzgados de Violencia contra la Mujer en el País Vasco se acogieron a esta dispensa, 108 eran españolas y 103 extranjeras.

Los menores (hijos de las víctimas) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas en Euskadi en el tercer trimestre de 2025 fueron 13 y en el mismo trimestre de hace un año 6.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Euskadi contabilizaron 297 órdenes de protección solicitadas en el tercer trimestre del año, un 1% más que en el mismo periodo de 2024, de las que se acordaron 177 (-0,6%) y 113 se denegaron (-0,9%). Las siete restantes fueron inadmitidas.

Además, en los juzgados en funciones de guardia se pidieron 119 medias de protección entre julio y septiembre de este año, un 7% menos que en el mismo periodo de hace un año cuando fueron 128. De ellas, 61 se acordaron (-7,6%) y 58 fueron denegadas (-6,4%).

TASA DE VÍCTIMAS

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se fijó en el País Vasco entre julio y septiembre en 15,8, por debajo de la media nacional que fue de 19,8.

Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares, con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Comunidad Valenciana, con 25,3; Canarias, con 24,4; Murcia, con 24,1; Cantabria, con 22,9; Madrid, con 21,5 y Andalucía, con 20,9. Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 12,9; La Rioja, con 13,4; Castilla y León, con 14,1; Asturias, con 15,1; Extremadura y Castilla- La Mancha, con 15,8, igual que el País Vasco; Cataluña, con 16,5; Aragón, con 19,1; y Navarra, con 19,2.