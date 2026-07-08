Euskadi registra este miércoles temperaturas máximas de 37,9º C en Zambrana y de 37,8º C en Páganos, en Álava

Archivo - Termómetro en Bilbao marcando 37 grados - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que este miércoles ha estado hasta las 18.00 horas en aviso amarillo por riesgos de temperaturas muy altas, ha registrados máximas de 37,9º C en Zambrana, 37,8º C en Páganos, 37,7º C en Moreda y 37,6º C en Espejo, en Álava, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Además, por zonas, se han alcanzado temperaturas máximas de 25,6º C en la zona costera, de 28,8º C en la zona cantábrica interior, de 34,3º C en la zona de transición y de 38º C en el Eje del Ebro.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este jueves, desde las 12.00 hasta las 19.00 horas, el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en eje del Ebro, los 35 ºC en la zona de transición, los 27 ºC en la zona costera y los 31 ºC en la zona cantábrica interior.

Este viernes, se volverá a activar el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, desde las 12.00 hasta las 19.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 36 ºC en eje del Ebro, los 27 ºC en la zona costera, los 31 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.

Además, durante toda la jornada de este jueves y el viernes se activará el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales alto en Álava debido a las altas temperaturas.