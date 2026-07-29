Euskadi registra este miércoles temperaturas mínimas de 20,2 ºC en la zona costera

Archivo - Una de las fuentes temporales instaladas por el Ayuntamiento de Bilbao para combatir el calor - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que este miércoles estará a partir de las 12.00 horas en alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas, ha registrado en las últimas horas temperaturas mínimas de 20,2 ºC en la zona costera, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Además, se han alcanzado temperaturas mínimas de 17,5ºC en la zona cantábrica interior, de 16,1ºC en la zona de transición (interior sur) y de 19,8ºC en el Eje del Ebro (sur de Álava).

La Dirección de Atención de Emergencias y Climatología del Gobierno Vasco activará desde las 12.00 y hasta las 20.00 horas de este miércoles la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 38ºC en la zona de transición y los 39ºC en el eje del Ebro.

Además, desde las 12.00 y hasta las 18.00 horas estará activado el aviso amarillo por temperaturas máximas que podrían rondar los 34 ºC en la zona cantábrica interior. Las temperaturas máximas serán más altas en el este y algo más bajas en el oeste. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 28 ºC.

Asimismo, durante toda la jornada se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/28 ºC en la zona costera, 18/34 ºC en la zona cantábrica interior, en torno a 16/38 ºC en zona de transición y en torno a 20/39 ºC en la zona del eje del Ebro.

INCENDIOS

Por otro lado, durante todo este miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal relativamente elevado en Álava, debido a las altas temperaturas.

Además, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas se elevará el nivel a alerta naranja por riesgo de incendios forestales alto en Álava debido a las altas temperaturas y a la potencial concurrencia de labores agrícolas.

Por su parte, este jueves estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, cuando las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en el eje del Ebro, los 26 ºC en la zona costera, los 28 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.