Euskadi registra precipitaciones máximas de 15,1 litros por metro cuadrado en una hora en Igorre

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Euskadi ha registrado este pasado lunes precipitaciones máximas de 15,1 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de Igorre (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha dado por finalizado el aviso amarillo por precipitaciones intentas activado este pasado lunes, jornada en la que se registraron también precipitaciones de 14,2 l/m2 en una hora en Amorebieta (Bizkaia) y de 14,2 l/m2 en una hora en la estación meteorológica de Iñurritza, en Zarautz (Gipuzkoa).