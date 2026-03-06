Euskadi registra precipitaciones máximas de 34 litros/m2 en Almike

Archivo - Lluvia intensa en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que se encuentra este viernes en aviso amarillo por riesgo de lluvias persistentes, ha acumulado en las últimas 12 horas precipitaciones máximas de 34 litros/m2 en la estación meteorológica de Almike, en Bermeo (Bizkaia) según datos de Euskalmet.

Además, se han acumulado 30 l/m2 en la estación meteorológica de Urduliz (Bizkaia), 29 l/m2 en la de Cerroja, en la localidad vizcaína de Karrantza, y también 29 l/m2 en la de Mungia (Bizkaia).

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado durante toda la jornada de este viernes el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes.

Según las previsiones, desde las 00.00 horas de este viernes y hasta las 6.00 horas de este sábado, se puedan acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica, sin descartar que pudieran superarse los 70-80 l/m2 puntualmente. Por su parte, en la vertiente mediterránea se podrían acumular 10-30 l/m2.

Las precipitaciones irán remitiendo de este a oeste, por lo que las cantidades más abundantes se acumularán en el territorio de Bizkaia durante la madrugada.