Euskadi reivindica su modelo de FP como puente entre educación, empresa y sostenibilidad

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha defendido esta mañana el papel "clave" de la Formación Profesional como motor de transformación económica, cohesión social y progreso colectivo, en la apertura del Congreso Internacional de Formación Profesional que se celebra estos días en el Museo Guggenheim Bilbao.

Este Congreso se enmarca en la estrategia "Euskadi Globala", impulsada por el Lehendakari, Imanol Pradales, que busca reforzar el posicionamiento de Euskadi ante los grandes desafíos internacionales del futuro.

En este contexto, la Formación Profesional es una de las herramientas "más potentes para generar oportunidades, fortalecer el tejido productivo y construir un modelo de desarrollo más justo, innovador y sostenible", ha aseverado el ejecutivo vasco.

Bajo el lema "Claves para un futuro global, digital, inclusivo y sostenible", personas expertas de 19 países reflexionan sobre las principales transiciones (principalmente la transición digital y la transición ecológica) y la situación cambiante en la que está inmersa Europa y que afecta a la Formación Profesional.

Durante su intervención, Pedrosa ha afirmado que la Formación Profesional es hoy "el puente entre el potencial humano y la realidad productiva, entre el aprendizaje y la innovación, entre el aula y la empresa". Ha subrayado la necesidad de una FP que "inspire vocaciones, active el talento y empodere a las personas para decidir su futuro con herramientas reales para hacerlo posible".

Según ha destacado, el modelo vasco de FP "reconocido internacionalmente por su excelencia, innovación y arraigo territorial", no es solo una política educativa, sino una "apuesta de país, que implica a la sociedad en su conjunto y a sectores estratégicos clave".

En ese sentido, ha remarcado la importancia de seguir tejiendo alianzas con el mundo empresarial, y ha puesto en valor que la FP vasca haya asumido el compromiso de acompañar a las empresas y entidades, especialmente a las PYMEs en sus procesos de innovación y emprendimiento.

Entre los desafíos abordados, ha señalado la sostenibilidad como una cuestión "ineludible", que "requiere respuestas colectivas, procesos productivos sostenibles y una nueva manera de trabajar y tomar decisiones que la FP debe contribuir a interiorizar desde la formación".

Junto a ella, ha señalado la digitalización como uno de los grandes vectores de cambio. En un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial, ha defendido que la FP "debe garantizar que todas las personas adquieran las competencias necesarias para desenvolverse en entornos digitales complejos con espíritu crítico, ética y capacidad de adaptación constante".

Pedrosa ha reafirmado el compromiso del Gobierno Vasco con una Formación Profesional Inicial, integral y equitativa, y ha anunciado el desarrollo de una nueva FP Inicial que reforzará las oportunidades educativas de los colectivos más vulnerables. Ha recordado que más de 50.000 personas estudian hoy FP en Euskadi, apoyadas por una red sólida de centros integrados, proyectos de internacionalización y estructuras de innovación aplicada como Tknika.

Asimismo, ha puesto en valor el papel del profesorado como agente clave de transformación, y ha llamado a reconocer su liderazgo y acompañar su desarrollo profesional.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

El encuentro de hoy ha estado precedido de una visita al Centro de Investigación Aplicada de la Formación Profesional de Euskadi y esta tarde las personas asistentes podrán visitar varios centros de FP de Bizkaia.

Este jueves se celebrará la jornada de difusión de proyectos europeos en la Torre Iberdrola de Bilbao. El objetivo general del encuentro es crear un espacio de intercambio de conocimiento y de prácticas a nivel internacional. En línea con la iniciativa europea de excelencia en formación profesional, se pondrá en valor la relevancia de más funciones que la puramente formativa de la FP. Al mismo tiempo, se promoverán plataformas internacionales de cooperación e intercambiarán experiencias.

"Compartimos el reto que supone la educación y especialmente la Formación Profesional. Va más allá del ámbito del Departamento de Educación, abarcando a toda la sociedad y a diferentes áreas institucionales", ha explicado la consejera.

Con más de 120 participantes del ámbito internacional y redes europeas de excelencia como WFCP (World Federation of Colleges and Polytechnics), EARLALL (European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning, EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education and Training) y CoP CoVE (Community of Practice Centres of Vocational Excellence), el Congreso reafirma la dimensión global de la FP vasca, "arraigada en el territorio, abierta al mundo y comprometida con un modelo educativo al servicio de las personas y la sociedad", ha concluido el Gobierno Vasco.