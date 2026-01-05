Euskadi seguirá este martes con tiempo invernal y la cota de nieve se situará entre los 200 y los 400 metros

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi seguirá este martes, Día de Reyes, con tiempo invernal, con frío y con nevadas. La cota de nieve rondará los 200-400 metros, pero las precipitaciones serán más abundantes, sobre todo en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día. En esa zona no se descartan tormentas y granizo.

Volverán a registrarse heladas y el viento del norte soplará con fuerza durante la primera mitad del día, haciendo la jornada más desapacible. Se esperan mínimas en Donostia/San Sebastián de 0º, en Bilbao de 2º, Vitoria-Gasteiz de -1º, Arrasate/Mondragón de 0º, o en Laguardia de -2º.