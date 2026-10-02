Euskaidi activa este sábado el aviso amarillo por precipitaciones intensas de más de 15 litros/m2 en una hora

Archivo - Lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este sábado en Euskadi el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas de más de 15 litros/m2 en una hora, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo por lluvias intensas estará activado desde las 15.00 hasta las 24.00 horas, cuando, según las previsiones, se pueden superar los 15 litros/m2 en una hora. Durante la jornada se esperan chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes.