Euskal Museoa inicia el ciclo 'Musika Bizi' con la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao

Euskal Museoa inicia el ciclo 'Musika Bizi' - EUSKAL MUSEOA

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskal Museoa Bilbao pondrá en marcha este jueves, 15 de octubre, 'Musika Bizi', un nuevo programa con música en directo en su Claustro que busca "convertir el museo en un espacio donde la música dialogue con el patrimonio y genere nuevas experiencias para el visitante". La iniciativa se inaugurará con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de capital vizcaína.

Según han informado desde el Euskal Museoa, este nuevo ciclo surge con el objetivo de "consolidarse como una cita estable" dentro de la oferta cultural del museo para favorecer "el encuentro entre intérpretes, público y un entorno patrimonial único".

'Musika Bizi' se ha diseñado como una programación abierta a diferentes géneros y formatos, "con protagonismo para las agrupaciones del territorio y la riqueza del panorama musical vasco".

Su primera cita será este jueves, a las 19.30 horas, con la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, dirigida por Amagoia Loroño. Bajo el título 'Música para gozar en tu barrio', el concierto propone un viaje por clásicos populares de la música internacional y vasca.

El ciclo continuará el 19 de noviembre, también a las 19.30 horas, con la actuación de San Anton Abesbatza, que llevará la música coral al Claustro de Euskal Museoa Bilbao.

Las actuaciones tendrán una duración aproximada de una hora y las entradas, con un precio de 3 euros por persona, pueden adquirirse a través de la web de Euskal Museoa Bilbao (www.euskalmuseoa.eus) o en la taquilla del museo.