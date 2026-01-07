Euskal Pilota Selekzioa abrirá la temporada del txotx 2026 el 14 de enero en la sidrería Petritegi - SAGARDOAREN LURRALDEA

SAN SEBASTIÁN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskal Pilota Selekzioa será la protagonista del XXXIII Sagardo Berriaren Eguna 2026, que abrirá la temporada de sidrerías 2026 en Astigarraga (Gipuzkoa) el próximo miércoles 14 de enero en la sidrería Petritegi. Este acto, como es tradicional, servirá para dar la bienvenida a la nueva cosecha y empezar a disfrutar de la 'sagardo berria' (nueva sidra).

El alcalde de Astigarraga, Xabier Urdangarin, dará comienzo a la jornada con una rueda de prensa, a las doce del mediodía, en Erribera Kulturgunea del municipio junto a los representantes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Denominación de Origen Euskal Sagardoa, donde se presentarán las características de la cosecha 2025, la nueva sidra y las novedades del sector.

El momento más especial de esta trigésimo tercera edición del evento, será el de la apertura de la primera kupela. Así, en la sidrería Petritegi, los invitados de este año, los miembros de la selección vasca de pelota, pronunciarán 'Gure Sagardo Berria', y dará comienzo a la temporada de sidrerías del 2026. Antes, plantarán un manzano en la plaza de Erribera Kulturgunea. Con este acto simbólico se quiere mostrar" el dinamismo y la renovación de la naturaleza".

El tradicional acto comenzará con la llamada de los txalapartaris, tras lo que se bailará la 'sagar dantza' y, posteriormente, los elaboradores de sidra y representantes de grupos culturales acompañarán a Euskal Pilota Selekzioa a formar parte de la 'soka dantza' para degustar la nueva sidra. A las 13.45 horas, en la sidrería Petritegi, degustarán la nueva sidra al grito de 'Gure Sagardo Berria'.

Personalidades del deporte, la cultura, o la gastronomía ha sido, desde 1994, protagonistas de este acto, entre ellos Andoni Egaña, Jose Mari Baker, Javier Clemente, Julián Retegi, Miguel Indurain, Juan Mari Arzak, Pedro Miguel Etxenike, Joane Somarriba, Martín Fiz, Abraham Olano, Periko, Mikel y Xabi Alonso o Ainhoa Arteta.

También José Luis Korta, Juan Martínez de Irujo, Andoni Luis Aduriz, Aimar Olaizaola, Real Sociedad, Karlos Arguiñano, Julian Iantzi, La Oreja de Van Gogh, Kalakan, las protagonistas de la película 'Loreak', Aritz Aranburu, Eneko Atxa, Alberto Iñurrategi, Olatz Arrieta, Izaro, el programa 'A Bocados', Amak taldea, Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, Iñigo Etxezarreta del grupo ETS (En Tol Sarmiento), y Gure Zirkua.