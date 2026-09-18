Euskalmet califica este verano como "el más cálido desde 1970", 3,2 grados por encima del promedio 1991-2020

Archivo - Termómetro por encima de 45 grados en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado al verano de 2026 como "extremadamente cálido y muy seco" y sostiene que ha sido "el más caluroso desde, al menos, 1970, notablemente por encima del verano de 2003, que hasta ahora ocupaba la segunda posición", y con una temperatura media 3,2 grados por encima del promedio 1991-2020.

Según ha señalado, "el comportamiento térmico excepcional ha estado marcado por tres meses consecutivos con temperaturas muy superiores a lo habitual", ya que los meses de junio y julio fueron "extremadamente cálidos, con anomalías de 3,7 °C y 3,6 °C, respectivamente". Ambos meses se situaron como los más cálidos desde que existen registros. Agosto también fue muy cálido, con una anomalía de 2,4 °C, siendo el segundo agosto más cálido, tan solo por detrás del de 2003, han apuntado.

En junio destacó especialmente el episodio registrado entre los días 21 y 27, "el más largo documentado para un mes de junio y el segundo más intenso para cualquier época del año desde, al menos, 1970", ha indicado la agencia.

Durante este episodio se superaron ampliamente los 40°C en numerosos puntos de la vertiente cantábrica y se encadenaron noches tropicales e incluso tórridas en varias estaciones, sin apenas alivio nocturno, ha recordado.

El día 24 de junio fue "una de las jornadas más destacadas del verano", ya que la mitad de las estaciones de la red de Euskalmet superó el umbral de los 40 °C, con valores como Sodupe-Cadagua 44°C, Zizurkil 44,0°C, Jarralta 43,9°C, Berna 43,4°C, Muxika 43,3°C, Gardea 43,2°C, Balmaseda 42,6°C, Alegia 42,6°C, Zorrotza 41,8°C y Miramon 41,1°C. Según la temperatura media de las máximas en el conjunto de Euskadi, ese día fue la segunda jornada más calurosa desde, al menos, 1970.

En julio también predominaron las jornadas muy cálidas, con una ola de calor de larga duración durante la primera quincena, entre los días 5 y 12, que en la vertiente mediterránea se prolongó hasta el día 15. Durante este episodio se superaron de nuevo los 40°C en puntos del interior de la vertiente cantábrica y de la vertiente mediterránea, con registros como Gardea 41,4 °C, Balmaseda 40,9°C, Arrasate 40,5 °C, Nanclares 40°C o Arkaute 39,9°C, ha recordado.

Agosto fue, en comparación, "un mes más tranquilo desde el punto de vista térmico, aunque también muy cálido", ha señalado. El episodio más relevante se produjo entre los días 12 y 13, extendiéndose hasta el día 14 en Rioja Alavesa, con anomalías de 8-9°C o más. El día 13 fue el más caluroso del mes, con máximas que superaron los 40°C en el suroeste de Álava, como Tobillas 40,3 °C, Zambrana 40,2°C y Nanclares 40 °C.

VERANO SECO

En cuanto a la precipitación, Euskalmet ha afirmado que el verano ha sido muy seco en general, con una clara diferencia entre el litoral, menos alejado de los valores normales, y el interior, donde el déficit ha sido más acusado y en algunas comarcas el carácter ha sido extremadamente seco. Los episodios de precipitación más significativos estuvieron asociados a tormentas en días puntuales.

En concreto, la Llanada Alavesa, las Estribaciones del Gorbea, los Valles Alaveses y el Goierri se encuentran entre las zonas con mayor déficit pluviométrico, ha señalado.

Los acumulados más elevados se han localizado en el nordeste de Gipuzkoa y cerca de la costa de Bizkaia, con tres estaciones por encima de los 200 l/m2: Añarbe 226 mm, Oleta 208 mm y Ereñozu 204,4 mm.

Sin embargo, en más de dos tercios de las estaciones los acumulados no han alcanzado los 100 mm: los valores más bajos se han registrado en Álava, con Espejo 11,7 mm, Nanclares 13,3 mm, Zambrana 23 mm, Salvatierra 23,4 mm y Abetxuko 24,9 mm.

Además, el número de días de lluvia ha sido muy inferior al habitual, especialmente en el oeste y en el sur, donde ha disminuido en más de la mitad. A lo largo del verano se han contabilizado cinco días con acumulados muy abundantes, superiores a 30 mm, el 28 de junio, el 25 de julio y los días 9, 20 y 23 de agosto. Entre ellos destacan tres jornadas con acumulados superiores a los 60 mm, el 28 de junio y los días 9 y 23 de agosto.

TRES ALARMAS ROJAS

Durante la estación estival se emitieron un total de tres alarmas rojas por temperaturas altas extremas; 22 alertas naranjas (nueve por temperaturas altas extremas, seis por temperaturas altas persistentes y siete por riesgo de incendios forestales) y 75 avisos amarillos (14 por precipitaciones intensas, 31 por temperaturas altas extremas, 15 por temperaturas altas persistentes y 15 por riesgo de incendios forestales).