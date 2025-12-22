Euskalmet pronostica ambiente frío para Nochebuena y Navidad

Nubes. - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha pronosticado ambiente frío para las próximas festividades de Nochebuena, y especialmente de Navidad, debido a la entrada de una masa de aire frío procedente del interior del continente.

El día 24, la nubosidad será abundante, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde existe la posibilidad de que se produzcan algunas precipitaciones de carácter débil. La cota de nieve podría rondar los 1.200-1.400 metros, descendiendo por la noche hasta situarse a últimas horas por debajo de los 1.000 metros.

Al mismo tiempo, el viento soplará del norte-nordeste con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas mínimas se situarán entre los 0-5 grados, con probabilidad de que se produzcan heladas débiles en puntos de Álava, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 8-13 grados.

El día de Navidad, 25 de diciembre, descenderán de forma notable las temperaturas diurnas, con valores en general por debajo de los 10 grados y rondando tan sólo los 5 grados en Álava. Al mismo tiempo predominará la nubosidad, no descartándose la posibilidad de que se produzcan algunas precipitaciones durante la primera mitad del día, sobre todo en la vertiente cantábrica, siendo probable que la cota de nieve se sitúe por debajo de los 1.000 metros.

Durante esta jornada soplará el viento de componente norte, con predominio del nordeste, con algunas rachas fuertes en zonas expuestas. De igual modo, se pueden producir heladas en puntos del interior y en zonas de montaña.