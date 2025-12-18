Euskaltzaindia y UZEI eligen 'muga-zerga' (arancel en euskara) como palabra del año

SAN SEBASTIÁN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, y UZEI han elegido 'muga-zerga', arancel en euskara y sinónimo de 'aduana-zerga', como palabra de este año. Las numerosas noticias sobre los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump han contribuido a afianzar su correspondencia en euskara.

Euskaltzaindia recoge en su diccionario normativo 'muga-zerga' y 'aduana-zerga', ambos con la acepción de arancel, concepto recogido desde hace años en los diccionarios de economía y documentado en los corpus.

Ambas formas han pasado a formar parte del diccionario normativo Euskaltzaindiaren Hiztegia. Desde Euskaltzaindia han destacado que los aranceles se han convertido "en uno de los grandes temas de este año, especialmente debido las decisiones y anuncios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han sacudido la economía mundial". Las mismas fuentes han indicado que "en los medios de comunicación en euskera se ha utilizado con mucha mayor frecuencia" 'muga-zerga'.