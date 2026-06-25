Euskara Denontzat cree que la Ley de Empleo hace del euskera una herramienta para crear ciudadanos de primera y segunda

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Euskara Denontzat (Euskera para todos) ha asegurado que la reforma de la Ley de Empleo Público Vasco es "excluyente" y convierte el euskera en "una herramienta para generar ciudadanía de primera y de segunda clase".

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la modificación de la Ley de Empleo Público Vasco impulsada por el PNV con el objetivo de reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos establecidos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), una reforma que ha salido adelante gracias a la abstención de EH Bildu, dado que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha votado en contra de esta iniciativa.

En un comunicado, el colectivo ha criticado "la ruptura del consenso lingüístico" aprobada este jueves por PNV y EH Bildu, y ha manifestado su oposición "por varias razones".

En primer lugar, ha advertido de que el euskera, "y lo relacionado con su difusión, conocimiento y derechos", debería contar con el acuerdo de "una inmensa mayoría transversal de país". "Las dos fuerzas que van a provocar el cambio no han sabido entender lo que la sociedad vasca demanda: según datos del Deustobarometro, el 80% no está de acuerdo con cambiar la ley, especialmente si es para mayor exigencia", ha señalado.

Por otra parte, ha advertido de "la discrecionalidad que va a poder regir los nuevos índices de obligado cumplimiento", ya que cada institución "podrá decidir, sin cortapisas de criterios objetivos, cuántos y cuáles puestos llevarán su asignación perfilada", lo que supone "una verdadera subjetividad sin protección jurídica y que deja indefensa a la ciudadanía vasca".

También ha censurado que, de esta forma, la administración se convierte en "un coto cerrado para quienes no tengan perfil lingüístico, es decir para el 80% de la población vasca, obviando que tener acreditación de perfil no es lo mismo que ser euskaldun".

Euskara Denontzat ha señalado que "extremando los requisitos lingüísticos se deja fuera al 92% no euskaldun apuntados en Lanbide". "Es decir, transformamos la lengua vasca en una herramienta para generar ciudadanía de primer y de segunda clase, ya que los más desfavorecidos son quienes menos nivel de euskara poseen", ha añadido.

Por otra parte, ha destacado que la anterior ley contaba con un apoyo mayoritario de las fuerzas del Parlamento y esta, sin embargo, "tan solo es la propuesta aceptada por una fuerza política, sin transversalidad, sin ánimo de ser una ley que represente razonablemente la posición de la mayoría sociedad vasca".

Frente a "esta propuesta excluyente", desde Euskara Denontzat creen que "se debe de ir hacia una alternativa pluralista que fomente realmente el aprendizaje mediante la gratuidad de los euskaltegis y los permisos laborales retribuidos".

También reclama una ley que "amplíe el abanico de perfiles abriendo la puerta, entre otros, a perfiles únicamente orales" y la incorporación de los niveles más bajos al sistema de certificados. Una alternativa, precisa, "que garantice la comunicación del ciudadano en euskera con la administración, pero no genere por ello barreras de clase en el acceso al empleo público, teniendo en cuenta el nivel de uso en cada ámbito territorial".