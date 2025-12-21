Euskotren modifica el servicio de ferrocarril, tranvía de Bilbao y funicular Larreineta los días 24, 25, 31 y 1 de enero

Archivo - Tranvía de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskotren, sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, modificará los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero sus servicios de ferrocarril, tranvía de Bilbao y funicular de Larreineta por las celebraciones de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Según ha informado Euskotren, con el objetivo de adaptar el horario a las fechas navideñas, las noches del 24 y del 31 de diciembre adelantará la finalización de sus servicios en todas sus líneas de ferrocarril, en el tranvía de Bilbao y en el funicular de Larreineta.

Asimismo, retrasará el inicio del servicio por la mañana los días 25 de diciembre y 1 de enero, y lo interrumpirá al mediodía para las comidas familiares. El servicio funcionará con normalidad a partir de las 17.00 horas, aproximadamente.

Estas modificaciones del servicio afectarán a las siguientes líneas: E1 Matiko/Bilbao-Amara/Donostia (Línea General + autobús lanzadera al Hospital de Usansolo); E2 Lasarte/Oria - Hendaia (Topo); E3 Lezama - Kukullaga/Etxebarri (Txorierri); E4 Bermeo-Matiko/Bilbao (Urdaibai); E5 Altza - Amara/Donostia; Funicular de Larreineta; y Tranvía de Bilbao.

En la Línea 3 del servicio de metro en Bilbao también se interrumpirá el servicio para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, durante unas cuatro horas. Con posterioridad, se retomará para ofrecer servicio durante toda la noche.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en tren o tranvía que consulten previamente los horarios en la APP oficial, así como en la página web www.euskotren.eus. Para más información, se puede acudir a las estaciones o paradas y llamar al número de teléfono 944 333 333.