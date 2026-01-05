Euskotren modificará el servicio del tranvía de Bilbao este lunes por 'Cabalgata de Reyes Magos'

Archivo - Tranvía de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskotren modificará el servicio del tranvía de Bilbao este lunes, 5 de enero, debido a la celebración de la 'Cabalgata de Reyes Magos', según ha informado la compañía pública.

Durante esta jornada, está prevista la interrupción de la circulación de tranvías en el tramo Arriaga-Pío Baroja, entre las 17.00 y las 21.00 horas. Durante el resto de la jornada, se prestará el servicio habitual.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en tranvía, que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la web euskotren.eus. Para más información, las personas usuarias también tienen a su disposición el número de teléfono 944 333 333.