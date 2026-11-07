Euskotren reforzará este domingo el servicio ferroviario para la Behobia-San Sebastián

Archivo - Estación de Amara de Euskotren - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskotren, Sociedad Pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, reforzará su servicio de trenes este domingo, 8 de noviembre, para cubrir las necesidades de desplazamiento que genere la celebración de la Behobia-San Sebastián.

Según han explicado desde Euskotren, este servicio especial tendrá como principal objetivo trasladar a las personas participantes al punto de salida de la carrera. En tren se podrá llegar hasta la estación Ficoba/Irun y desde allí se habilitarán autobuses lanzadera.

El servicio especial ferroviario será prestado en las líneas E2 Lasarte Oria - Hendaia - Lasarte Oria y E1 Zumaia - Amara/Donostia - Zumaia. En la E2, en el tramo Amara/Donostia - Hendaia - Amara/Donostia, se ofrecerá frecuencia de entre 10 y 15 minutos para adaptarse al incremento de la demanda que se producirá especialmente antes del inicio de la carrera. Desde Lasarte/Oria habrá trenes cada 30 minutos.

En la E1 se reforzará el servicio de la mañana con dos trenes desde Zumaia (con salida a las 7.42 y 8.42 horas) que llevarán a las personas viajeras hasta Ficoba/Irun sin necesidad de hacer el habitual cambio de tren en Amara/Donostia. Durante la tarde circularán trenes cada 30 minutos.