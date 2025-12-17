Euskotren reforzará el lunes el servicio del tranvía y la Línea 3 de metro en Bilbao por el partido Athletic - Espanyol

Archivo - Maroan Sannadi of Athletic Club de Bilbao in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Athletic Club de Bilbao at RCDE Stadium on February 16, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará el próximo lunes, 22 de diciembre, el servicio del tranvía y de la Línea 3 de metro en Bilbao por el partido de fútbol Athletic Club - RCD Espanyol de Barcelona, que se jugará a partir de las 21.00 horas en San Mamés.

En el tranvía de Bilbao, Euskotren prestará el servicio habitual entre Bolueta y La Casilla, con una circulación especial desde Pío Baroja hacia Hospital a las 19.52 horas.

Antes y después del partido, para garantizar la seguridad en las inmediaciones de San Mamés, se realizarán cortes parciales del servicio entre La Casilla y Euskalduna, de una duración aproximada de 30/40 minutos. Estos cortes están incluidos en el Plan de Emergencia municipal coordinado por el Ayuntamiento de Bilbao.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en las paradas próximas a San Mamés, Euskotren aconseja dirigirse a la parada de Euskalduna para iniciar los desplazamientos de vuelta en tranvía. Se recomienda también el uso de Barik como sistema de pago para facilitar el procedimiento de embarque.

Por otro lado, para los desplazamientos de vuelta tras la finalización del encuentro, se ampliará el horario habitual de días laborables en Metro Líne 3, complementando el servicio establecido por Metro Bilbao en las líneas 1 y 2, gracias a la correspondencia en la estación de Casco Viejo.

Las personas usuarias tienen a su disposición el teléfono de información 94 433 33 33, la página web www.euskotren.eus y la APP oficial de Euskotren.