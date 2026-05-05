Euskotren reforzará el sábado el servicio de trenes nocturnos por las fiestas de San Prudentzio en Traña (Bizkaia)

VITORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará el próximo sábado su servicio de ferrocarril para facilitar los desplazamientos a las fiestas de San Prudentzio en Traña (Bizkaia), por lo que, la noche del 9 al 10 de mayo, el servicio habitual nocturno (cada 2 horas) se verá reforzado con trenes especiales entre Zaldibar y Matiko.

En un comunicado, Euskotren ha recomendado a las personas que vayan a desplazarse en tren que consulten el servicio con antelación en la 'APP' oficial o en el buscador de horarios la página web www.euskotren.eus.