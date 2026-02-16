Evacuados los pasajeros de metro en Leioa (Bizkaia) por el humo de la explosión de la batería de un móvil

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El humo provocado por la explosión de la batería del teléfono móvil de un pasajero en el interior de una unidad de Metro Bilbao ha obligado a evacuar a los ususarios al exterior este lunes a las 8.30 horas, según han informado fuentes del suburbano a Europa Press.

La persona cuyo teléfono se ha averiado ha sido atendida por el personal de la estación así como por los sanitarios, que han sido avisados como marca el protocolo de actuación para este tipo de circunstancias, han precisado.

Pese al incidente no ha habido afecciones en la circulación, más allá de haberse evacuado el tren, y el resto de pasajeros han podido tomar el siguiente metro para desplazarse a sus destinos.