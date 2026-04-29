Expo FoodTech 2026 reunirá a más de 8.000 profesionales en el BEC el 27 y 28 de mayo con más de 250 firmas expositoras

Expo FoodTech - EXPO FOODTECH

BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

F4F-Expo FoodTech 2026, la gran feria tecnológica del sector de la alimentación y bebidas, celebrará su próxima edición los días 27 y 28 de mayo en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), congregando a más de 8.000 profesionales que acudirán para descubrir las últimas soluciones y tecnologías de procesado de alimentos, automatización y robótica, logística y packaging alimentario, que presentarán las más de 250 firmas expositoras.

El evento se celebrará de forma simultánea con Pick&Pack for Food Industry 2026, la única feria en España sobre packaging y logística para la industria alimentaria. ExpoFoodTech y Pick&Pack contarán con un área expositiva donde se incluirán innovaciones en procesado de alimentos, robótica, inteligencia artificial, Big Data, blockchain y el uso del IIoT para optimizar los procesos de producción.

Los profesionales del sector podrán encontrar también las últimas novedades en packaging alimentario, con sistemas de embalaje, materiales más sostenibles, tecnología para un packaging inteligente, así como soluciones para la logística alimentaria, desde tecnologías para almacenes inteligentes, AGVs, soluciones de trazabilidad hasta robótica logística.

En el marco del evento, se desarrollará el Food 4 Future World Summit, el mayor congreso europeo sobre innovación alimentaria, en el que se desvelarán las últimas tendencias que están cambiando la forma de producir alimentos de la mano de más de 300 expertos internacionales.

Asimismo, se darán a conocer más de un centenar experiencias industriales de empresas alimentarias que ya están implementando soluciones para producir de forma más eficiente, automatizada y sostenible.

Líderes de empresas como Ferrero, Frit Ravich, Nestlé, Danone, Deoleo, Gallo, Eroski, Unilever, DAMM, Hijos de Rivera, General Mills, Kellanova, Nueva Pescanova, o PepsiCo, entre otras, formarán parte de este foro internacional, ahondando en temáticas como el futuro de la cadena de suministro alimentaria, la innovación en la gestión de datos, y la ciberseguridad en la industria alimentaria.

Asimismo, las nuevas normativas en términos de sostenibilidad y la economía circular tanto en el packaging como en la producción alimentaria también centrarán el debate. Así, se explorarán avances en materiales sostenibles y packaging inteligente, que ayudan a reducir la huella de carbono y alargar la vida útil de los productos.

Todo ello ayudará a consolidar a Euskadi como un referente internacional en innovación alimentaria, que espera alcanzar los 324 millones de dólares en 2027. En este contexto, Expo FoodTech tendrá un impacto "muy positivo en la región, que mantiene una apuesta firme por impulsar el desarrollo empresarial y la creación de nuevas iniciativas orientadas a mejorar la competitividad de la cadena de valor del sector de la alimentación y las bebidas, uno de los ámbitos estratégicos clave de su economía", han afirmado los organizadores.